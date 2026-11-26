"Miałem dziś przyjemność spotkać się z polską załogą okrętu podwodnego, która obecnie przechodzi szkolenie w Karlskronie" - napisał na platformie X szef resortu obrony.

Przypomniał, że w ramach porozumienia dotyczącego pozyskania przez Polskę trzech szwedzkich okrętów podwodnych typu A26 polska marynarka wojenna wydzierżawi na okres przejściowy HMS Soedermanland.

W Karlskronie obecna była ambasador RP w Sztokholmie Karolina Ostrzyniewska, konsul RP Andrzej Szmidtke, a także attache obrony ppłk Rafał Grzegorkiewicz.

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Szwedzki minister spotkał się z Polakami. "Nasi marynarze są zadowoleni"

Jak przekazał Grzegorkiewicz, "spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze".

- Nasi marynarze są zadowoleni z nauki, zdeterminowani ukończyć szkolenie z najlepszymi wynikami - podkreślił.

W połowie października polskich marynarzy odwiedził w Karlskronie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wówczas powiedział, że Szwedzi są zadowoleni z postępów polskich marynarzy.

Misja NATO. Szwedzkie Gripeny wspierają Polskę

Minister Jonson podkreślił we wpisie na X, że od października szwedzkie samoloty bojowe Gripen wspierają obronę powietrzną NATO nad Polską.

"Szwecja i Polska są bliskimi partnerami oraz sojusznikami w ramach Sojuszu. Nasza pogłębiająca się współpraca, zarówno pod powierzchnią morza, jak i w powietrzu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego" - zaznaczył.

Szwedzkie myśliwce JAS Gripen uczestniczyły w piątkowej operacji obrony polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy to trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101 wtargnęły do naszego kraju.

Jak poinformowały wówczas Szwedzkie Siły Zbrojne, piloci namierzyli kilka celów, a działania prowadzono w trudnych warunkach pogodowych.



