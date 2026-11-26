"Miałem dziś przyjemność spotkać się z polską załogą okrętu podwodnego, która obecnie przechodzi szkolenie w Karlskronie" - napisał na platformie X szef resortu obrony.
Przypomniał, że w ramach porozumienia dotyczącego pozyskania przez Polskę trzech szwedzkich okrętów podwodnych typu A26 polska marynarka wojenna wydzierżawi na okres przejściowy HMS Soedermanland.
W Karlskronie obecna była ambasador RP w Sztokholmie Karolina Ostrzyniewska, konsul RP Andrzej Szmidtke, a także attache obrony ppłk Rafał Grzegorkiewicz.
Szwedzki minister spotkał się z Polakami. "Nasi marynarze są zadowoleni"
Jak przekazał Grzegorkiewicz, "spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze".
- Nasi marynarze są zadowoleni z nauki, zdeterminowani ukończyć szkolenie z najlepszymi wynikami - podkreślił.
W połowie października polskich marynarzy odwiedził w Karlskronie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wówczas powiedział, że Szwedzi są zadowoleni z postępów polskich marynarzy.
Misja NATO. Szwedzkie Gripeny wspierają Polskę
Minister Jonson podkreślił we wpisie na X, że od października szwedzkie samoloty bojowe Gripen wspierają obronę powietrzną NATO nad Polską.
"Szwecja i Polska są bliskimi partnerami oraz sojusznikami w ramach Sojuszu. Nasza pogłębiająca się współpraca, zarówno pod powierzchnią morza, jak i w powietrzu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego" - zaznaczył.
Szwedzkie myśliwce JAS Gripen uczestniczyły w piątkowej operacji obrony polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy to trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101 wtargnęły do naszego kraju.
Jak poinformowały wówczas Szwedzkie Siły Zbrojne, piloci namierzyli kilka celów, a działania prowadzono w trudnych warunkach pogodowych.