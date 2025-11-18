W skrócie W ćwiczeniach Northern Strike 225 w Finlandii bierze udział około 2200 żołnierzy oraz 500 pojazdów, w tym polscy artylerzyści.

Polska jednostka po raz pierwszy przygotowała wyrzutnie rakietowe Homar-K do transportu lotniczego.

Pod koniec roku w Finlandii odbywają się intensywne szkolenia wojskowe, w których uczestniczy ponad 20 tys. żołnierzy różnych formacji.

Manewrami Northern Strike 225 kieruje brygada z Kainuu, regionu położonego przy granicy z Rosją. W sumie w ćwiczenia, które potrwają do 25 listopada, zaangażowanych jest ok. 2200 żołnierzy oraz ok. 500 pojazdów.

- Celem jest przetestowanie siły ognia artyleryjskiego we współpracy z sojusznikami w trudnych warunkach wczesnej zimy. Polska jednostka z ciężkim sprzętem ogniowym liczy około 40 osób - przekazały fińskie wojska lądowe.

Finlandia. Ćwiczenia Northern Strike 225 z udziałem polskich artylerzystów

Jak poinformowała 1. Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema, udział w ćwiczeniach na terenie Finlandii to "szczególny moment" dla jednostki, ponieważ wyrzutnie rakietowe Homar-K zostały po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP przygotowane do transportu lotniczego.

W Finlandii koniec roku to intensywny okres szkoleń dla armii. W okresie od listopada do grudnia w różnych ćwiczeniach na terenie kraju weźmie udział łącznie ponad 20 tys. żołnierzy z wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych.

Wśród nich są fińscy poborowi, rezerwiści, oraz żołnierze z krajów sojuszniczych a także jednostki innych służb, m.in. straży granicznej.

