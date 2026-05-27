Polska i Wielka Brytania podpisały traktat w zakresie obronności

W skrócie Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności, po wcześniejszych umowach z Francją i planach porozumienia z Niemcami.

Traktat zakłada współpracę w obszarach obronności, zabezpieczenia cyberprzestrzeni, wzmacniania NATO oraz wspólne działania - rozwój nowoczesnych technologii, systemów obronnych i szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe.

Podpisane i planowane umowy Polski z Francją i Niemcami dotyczą współpracy militarnej, gospodarczej oraz gwarancji bezpieczeństwa, chociaż pojawiły się głosy dotyczące braku konsultacji umów z polskim Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Donald Tusk oraz szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w środę w Northolt na zachodzie Londynu traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

- Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita podtrzymują na najwyższym poziomie współpracę pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język, nie tak typowy dla dyplomatycznych sojuszy - mówił Donald Tusk po podpisaniu dokumentu.

Rozwiń

Tusk i Starmer podpisali polsko-brytyjski traktat w zakresie obronności

Szef polskiego rządu wskazał cele podkreślone we wstępie do traktatu. - Po pierwsze: co chcemy bronić. Bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic - mówił premier.

- Drugie: chcemy chronić cyberprzestrzeń. Nowoczesne technologie powodują, że dzisiaj nikt nie czuje się bezpiecznie i współpraca w tej dziedzinie jest istotna - kontynuował.

- Po trzecie powiedzieliśmy sobie, że chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę. Robimy to w ramach NATO po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba - dodał premier.

Tusk powiedział również, że "istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej". - Powiedzieliśmy bardzo wyraźnie w traktacie i za to też dziękuję, że chcemy także chronić nasze wspólne wartości.

Polska i Wielka Brytania wspólnie na rzecz bezpieczeństwa. "Zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia"

Aspekt obronny umowy, jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez biuro brytyjskiego premiera przed podpisaniem traktatu, "obejmie projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji, wzmocnienie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej".

"Wielka Brytania i Polska zintensyfikują również wykorzystanie systemów bezzałogowych, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO poprzez rozwój potencjału lądowego nowej generacji" - przekazano. Przykładem takich działań mają być między innymi "zakrojone na szeroką skalę wspólne ćwiczenia" przeprowadzone przez połączone siły lądowe.

Sygnatariusze planują także "przyspieszyć współpracę mającą na celu udaremnienie złośliwych prób siania niezgody przez wrogie podmioty państwowe poprzez dzielenie się wiedzą specjalistyczną oraz skoordynowane reakcje i ćwiczenia".

Polska zacieśnia współpracę z sojusznikami

To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała w 2025 r. w Nancy zFrancją. Z kolei na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami.

- Historia uczy nas, a geografia poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne. Takie, które będą odstraszały ewentualnych agresorów, z których będą wynikały praktyczne działania - mówił Donald Tusk przed wylotem do Wielkiej Brytanii.

Tymczasem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że traktat z Wielką Brytanią jest kolejnym rozwiązaniem dotyczącym dwustronnych gwarancji po traktacie w Nancy. Dodał, że "niezrozumiałe było podejście polskiego rządu, który w żaden sposób nie konsultował i nie rozmawiał ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w sprawie tego traktatu".

Polska podpisała traktat z Francją, planowana jest umowa z Niemcami

Traktat polsko-francuski o wzmocnionej współpracy i przyjaźni został podpisany przez premiera Tuska i prezydenta Francji Emmanuela Macrona 9 maja 2025 r. w Nancy. Dotyczy on kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

Z kolei podczas zorganizowanej w połowie maja konferencji Impact w Poznaniu ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger informował, że porozumienie obronne między Niemcami i Polską zostanie podpisane 17 czerwca. Zamiar ten potwierdził wówczas wiceminister obrony Paweł Zalewski.





Zielona Tarcza Wschód - jak wykorzystać naturę do budowania bezpieczeństwa Polsat News