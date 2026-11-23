W skrócie Adrian Blomfield z dziennika "The Daily Telegraph" ocenia, że incydent z rosyjskimi rakietami w Polsce obnaża kruchość NATO i pokazuje słabość Sojuszu.

Polska nie powołała się na artykuł 4 traktatu NATO, który umożliwia formalne konsultacje między sojusznikami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

Keir Giles z think tanku Chatham House ostrzega, że bierność Europy może ośmielić Rosję do dalszych prowokacji i podważyć wiarygodność Sojuszu.

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Adrian Blomfield, korespondent zagraniczny "The Daily Telegraph" zwraca uwagę, że jeszcze niedawno rosyjski atak rakietowy na terytorium NATO wywołałby poważny kryzys międzynarodowy. Publicysta przypomina, że takie działanie jest powszechnie uznawane za akt wojny.

W ocenie autora "miarą tego, jak bardzo zmieniło się w ostatnich latach zbiorowe poczucie normalności w Europie" jest reakcja Sojuszu na rosyjskie rakiety manewrujące, które w nocy z czwartku na piątek spadły na terytorium Polski.

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"Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał to 'poważnym naruszeniem' polskiej przestrzeni powietrznej, a premier (Wielkiej Brytanii - red.) Andy Burnham określił incydent jako 'całkowicie niedopuszczalny'. Premier Polski Donald Tusk oskarżył Moskwę o 'umyślną prowokację'" - wymienia Blomfield. I dodaje, że dalej niż większość europejskich polityków posunął się prezydent Francji Emmanuel Macron, który oskarżył Rosję o "podjęcie nieodpowiedzialnego ryzyka mogącego jedynie pogłębić jej izolację i wzmocnić determinację i jedność Europejczyków".

Chociaż - jak zauważa autor publikacji - nie jest pewne, czy zdecydowana reakcja NATO skłoniłaby Władimira Putina do zaniechania prowokacji. W przeszłości reakcje podobne do obecnych nie wywołały zmiany w działaniach Moskwy.

"Analitycy zauważają, że Rosja znacząco nasiliła kampanię, którą określa się mianem 'nieregularnej' lub 'hybrydowej' wojny. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy odnotowano setki incydentów powiązanych z Moskwą. Ich skala wahała się od poważnych - jak seria podpaleń stacji naziemnych Starlink w całej Europie - po potencjalnie katastrofalne" - czytamy na łamach "The Daily Telegraph".

W publikacji zwrócono uwagę, że po incydencie z ładunkami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, Niemcy oficjalnie oskarżyły o te działania Rosję. Zdaniem autora artykułu państwa europejskie unikają jednak formalnego przypisywania odpowiedzialności Moskwie.

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"W przypadku ostatniego ataku na Polskę obwinianie nastąpiło (...) szybciej. Nawet najbardziej ostrożny rząd europejski miałby trudności z wyciągnięciem wniosku, że ktokolwiek inny niż Moskwa mógł wystrzelić rosyjski pocisk manewrujący, który uderzył w ziemię około 50 kilometrów od miejsca, w którym 2,8 tys. żołnierzy z 11 krajów (...) uczestniczyło w manewrach logistyczno-szkoleniowych" - pisze Blomfield.

W jego opinii zastanawiający jest jednak fakt, że Warszawa nie powołała się na artykuł 4. NATO, który pozwala członkom na wezwanie sojuszników na formalne konsultacje, gdy uważają, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Jak dodaje, takie działanie to krok od artykułu 5. dotyczącego zbiorowej samoobrony Sojuszu.

Jak przypomniano w tekście, Polska powołała się na wspomniany artykuł 4. w zeszłym roku, gdy kilkadziesiąt rosyjskich dronów naruszyło jej przestrzeń powietrzną. Efektem konsultacji miało być wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

"Fakt, że Polska i jej sojusznicy jak dotąd nie zareagowali tak zdecydowanie, jest wymowny. Większość dronów, które w zeszłym roku przekroczyły granicę Polski, to nieuzbrojone wabiki wykonane ze styropianu" - ocenił autor tekstu podkreślając, że ostatnie obiekty, które spadły w naszym kraju, były uzbrojone.

Jego zdaniem taka ostrożność nie jest jednak zaskakująca, gdyż zwołanie konsultacji NATO w obecnej sytuacji groziłoby obnażeniem podziałów występujących pomiędzy członkami sojuszu. Autor powołał się w tym kontekście na prezydenta USA Donalda Trumpa, który miał zbagatelizować incydent z rosyjskimi pociskami mówiąc, że "Putin przez pomyłkę lądował w Polsce dronami i kilkoma małymi rakietami".

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Zdaniem analityków w tej sytuacji brak powołania się przez Polskę na artykuł 4. grozi eskalacją działań hybrydowych Rosji w Europie.

"Moskwa musi wiedzieć, jak daleko może się posunąć, nie wywołując poważnej reakcji. To oznacza podjęcie skalkulowanego ryzyka, aby sprawdzić, co można zrobić, zanim to nastąpi, jak lekarz badający odruch kolanowy. Rosja może być już zaskoczona tym, jak nieczułe okazało się europejskie kolano, w związku z czym teraz uderza je coraz mocniej" - twierdzi cytowany w materiale Keir Giles, adiunkt w Chatham House, londyńskim think tanku zajmującym się sprawami międzynarodowymi.

Blomfield ocenia, że działania Rosji wkrótce mogą się nie tylko zintensyfikować, ale nawet rozszerzyć. "Bierność Europy grozi czymś więcej niż tylko ośmieleniem Rosji. Może również podważyć samo NATO. Niechęć Polski do powołania się na artykuł 4 grozi tym, że Moskwa zinterpretuje to jako kolejny dowód na osłabienie sojuszu, co zmniejszy jego wiarygodność jako środka odstraszającego" - twierdzi korespondent brytyjskiego dziennika.

Zwrócił również uwagę, że chociaż Moskwa oficjalnie odrzuca propozycję członkostwa Ukrainy w NATO, to pojawiają się sugestie, że przedstawiciele Kremla dopuszczają taką możliwość w prywatnych rozmowach.

"Możliwe, że Putin uważa, iż NATO i szersza koncepcja zbiorowej samoobrony Zachodu są już tak puste, że członkostwo Ukrainy w NATO lub równoważne gwarancje nie stanowią już dla Moskwy realnego zagrożenia" - ocenił i przypomniał słowa Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że gdy Putin zaakceptuje artykuł 5., pojawi się więcej pytań niż odpowiedzi.

Źródło: "The Daily Telegraph"



