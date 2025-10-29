W skrócie Premier Litwy ogłosiła ścisłą koordynację działań z Polską w sprawie granicy z Białorusią.

Decyzja Litwy o zamknięciu przejść granicznych wynika z licznych incydentów z balonami przemytniczymi.

Dwa polskie przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte "na próbę".

Decyzja rządu jest reakcją na nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi. Z powodu tych obiektów lotnisko w Wilnie było zamykane cztery razy w ciągu tygodnia, co dotknęło ponad 20 tys. pasażerów i objęło ponad 140 lotów.

- Wymieniliśmy już korespondencję z premierem Polski (Donaldem Tuskiem) i będziemy mieli dłuższą rozmowę. Premier Polski z pewnością skoordynuje swoje działania z nami, co jest bardzo ważne - powiedziała dziennikarzom Ruginiene.

Granica z Białorusią. Donald Tusk: Czekają mnie intensywne konsultacje z Litwinami

Premier Tusk poinformował we wtorek, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią w województwie podlaskim: w Bobrownikach i Kuźnicy. Zapowiedział, że otwarcie będzie "na próbę", po konsultacji z Litwą.

- Czekają mnie intensywne (...) konsultacje z Litwinami, żeby ich nie zaskoczyć. Musimy też prowadzić jakąś spójną politykę, jeśli chodzi o naszych sąsiadów - powiedział Tusk. - Jeśli okaże się, że z jakichś powodów (...) będzie trzeba zamknąć granicę, to nie będę się wahać ani chwili - dodał.

Premier Litwy podkreśliła, że "każde państwo miało swoje decyzje, ale po wydarzeniach tutaj, na Litwie, plany naszych sąsiadów (Polski) prawdopodobnie ulegną zmianie".

- Każdy żył swoim życiem, ale stało się, co się stało - dodała.

Ruginiene zapowiedziała, że kwestię balonów przemytniczych znad Białorusi oraz zamknięcia granicy z Białorusią omówi też w czwartek z premier Łotwy Eviką Siliną podczas swej wizyty w Rydze. Poinformowała, że "utrzymuje stały kontakt również z premierem Estonii".

Litwa zamyka granicę z Białorusią. Zmiany do 30 listopada

Zgodnie z decyzją litewskiego rządu do 30 listopada całkowicie zamknięte zostanie przejście graniczne Soleczniki-Bieniakonie. Ruch na przejściu granicznym Mediniki-Kamienny Łog zostanie ograniczony. Będą mogli z niego korzystać dyplomaci, poczta dyplomatyczna, osoby podróżujące z uproszczonym dokumentem tranzytowym, obywatele Litwy powracający do kraju oraz obywatele państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, NATO i członkowie ich rodzin przybywający na Litwę.

Zdaniem szefa MSW Władysława Kondratowicza zamknięcie granicy na okres jednego miesiąca jest wystarczająco długie, by przekonać się "jak to działa", po czym zostaną podjęte kolejne kroki.

