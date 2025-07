Nordnews podał informację o zakupie Piorunów powołując się na dane z Rejestru Broni Konwencjonalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNROCA). Według portalu chodzi o 44 zestawy rakietowe , a transakcja odbyła się w 2024 roku. Portal Agora.md podkreślił, że jest to pierwsza informacja o kupnie przez władze mołdawskie takiego uzbrojenia.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez polskie przedsiębiorstwo Mesko, to broń przeznaczona do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów . Jest głęboką modernizacją zestawu PPZR Grom.

Rosja: Mołdawia jest przygotowywana do stania się "drugą Ukrainą"

W czwartek rzeczniczka prasowa rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa komentowała "zbliżanie się Mołdawii z NATO". - Kładzione są fundamenty pod militaryzację tego kraju , tak by było to korzystne dla NATO - stwierdziła.

- W jakim celu jest to wszystko robione? Odpowiedź jest oczywista - Mołdawia jest przygotowywana do stania się "drugą Ukrainą" - powiedziała, dodając, że w samym 2024 r. mołdawska armia wzięła udział w ok. 30 wspólnych ćwiczeniach wojskowych z udziałem żołnierzy NATO.