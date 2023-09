Jedynym z tematów było rzekome zagrożenie dla korytarza suwalskiego , które podnoszone było przez władze w Polsce, jak i na Litwie. Według Bogodela to polski rząd jest realnym zagrożeniem w tym regionie .

- Każdy wojskowy doskonale zdaje sobie sprawę, że korytarz suwalski przebiega tylko przez terytorium Polski , gdzie w zasadzie nie ma poważnych szlaków transportowych, a jedynie bagna. One przechodzą na terytorium Litwy. Dlatego Polska stale eskaluje sytuację, aby następnie wkroczyć na terytorium Litwy i zająć Wileńszczyznę , rzekomo pod auspicjami ochrony tego regionu - stwierdza.

Polskie obawy o bojowników Grupy Wagnera

Grupa Wagnera na Białorusi

Kilka miesięcy później, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę w pełnoskalowej inwazji, Białoruś posłużyła wojskom Putina jako baza do ataku na Kijów. Od tamtej pory rosyjskie wojska regularnie wykorzystują białoruskie terytorium do celów militarnych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy na Białoruś zjechały konwoje Grupy Wagnera. Strona polska, a także państwa bałtyckie (głównie Litwa) zgłaszały obawy, że wagnerowcy mogą zostać wykorzystani do prowokacji na granicy.