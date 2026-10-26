W skrócie Polska i Wietnam podniosą współpracę do rangi partnerstwa strategicznego, co obejmie m.in. sektor obronny, bezpieczeństwo cyfrowe oraz walkę z cyberprzestępczością.

W pierwszym kwartale 2027 roku planowane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Hanoi oraz ułatwienia wizowe dla polskich obywateli.

Premier Le Minh Hung zapowiedział, że do 2030 roku wzajemne inwestycje obu krajów mają osiągnąć poziom sześciu miliardów dolarów w ramach powołanego komitetu gospodarczego.

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- Z zadowoleniem odnotowujemy zainteresowanie Wietnamu współpracą z polskim przemysłem obronnym. Nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem partnera wietnamskiego. Liczymy na pozytywne rezultaty rozmów, które toczą się obecnie - mówił Donald Tusk po spotkaniu z wietnamskim premierem Le Minh Hungiem.

Podczas oświadczenia dla prasy Tusk zwrócił uwagę, że oba kraje łączą sukcesy rozwojowe. Według niego Wietnam jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów w Azji.

Donald Tusk w Wietnamie. Zapowiedź szerszej współpracy

Premier poinformował, że rozmawiał z Hungiem o dalszych ułatwieniach wizowych dla Polaków. Dodał, że w pierwszym kwartale 2027 r. planowane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego z Warszawy do Hanoi.

Według Tuska nowe szanse dla polskich firm otwiera też umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem.

Szefowie rządów rozmawiali również o globalnych wyzwaniach, w tym o wojnie w Ukrainie. Tusk zapewnił, że Polska zawsze będzie stała na stanowisku pokoju opartego na sprawiedliwości oraz poszanowaniu granic i suwerenności państw.

Wietnam chce współpracy z Polską w sektorze obronnym

Premier Wietnamu powtórzył, że jego kraj będzie współpracował z Polską w kwestii obronności, a także bezpieczeństwa, walki z cyberprzestępczością i innymi zagrożeniami płynącymi ze świata cyfrowego. Jak podkreślił, będzie to nowy filar strategicznego partnerstwa.

Le Minh Hung podkreślił, że Polska jest dla Wietnamu najważniejszym partnerem w Europie Środkowej. Poinformował, że strony postanowiły powołać wspólny komitet do spraw handlu i inwestycji. Dodał, że do 2030 r. wzajemne inwestycje mają osiągnąć sześć miliardów dolarów.

Zapowiedział przy tym, że jego kraj rozważy wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Polski. Docenił też możliwość omówienia kwestii wiz biznesowych dla Wietnamczyków.

Według Hunga Polska może wesprzeć Wietnam m.in. w rolnictwie, geologii i pozyskiwaniu minerałów strategicznych, ochronie środowiska, ostrzeganiu przed katastrofami oraz ochronie dziedzictwa narodowego. Dalej wymieniał współpracę w transformacji energetycznej, sektorze rolno-spożywczym i przemyśle kosmicznym, a także w nauce i edukacji, w tym w programach stypendialnych.



