W skrócie Polska barka z ładunkiem żwiru utknęła na mieliźnie na jeziorze Jungfernsee w Poczdamie.

Podjęto dwie nieudane próby uwolnienia jednostki, w tym akcję z udziałem trzech lodołamaczy.

Kolejne działania ratunkowe będą możliwe dopiero po ociepleniu, a załoga czeka na pokładzie na dalszy rozwój wydarzeń.

- Polska jednostka osunęła się zbyt daleko od brzegu i osiadła na mieliście - przekazał Thomas Krüger z Zarządu Dróg Wodnych i Żeglugi Poczdamskiej. Do zdarzenia doszło w piątek 9 stycznia.

Do tej pory podjęto dwie próby uwolnienia jednostki. W drugą z nich zaangażowano trzy lodołamacze, którym jednak nie udało się wyciągnąć barki z mielizny. Jeden z nich w trakcie akcji ratunkowej dodatkowo doznał awarii silnika.

Jak wyjaśnił Krüger, aktualnie trwają przygotowania do przeładowania części ładunku, aby odciążyć unieruchomioną barkę.

Polska jednostka przewoziła 744 tony żwiru, które, jak podkreśla przedstawiciel Zarządu Dróg Wodnych i Żeglugi Poczdamskiej, w większości trzeba będzie usunąć z pokładu.

Kolejne próby uwolnienia zablokowanej jednostki jednak będą mogły zostać podjęte dopiero po pewnym czasie. - Musimy poczekać, aż lód stopnieje. W przeciwnym razie statki nie będą mogły wypłynąć - wyjaśnił Krüger.

W jego ocenie, kolejne działania będą mogły zostać podjęte najwcześniej w przyszłym tygodniu, kiedy pogoda w tej części Niemiec ma się poprawić.

Załoga barki pozostaje na pokładzie i, jak podkreślają niemieckie władze, jest odpowiednio zaopatrzona. Lokalne służby badają okoliczności, które doprowadziły do unieruchomienia jednostki.

Źródło: "Der Tagesspiegel"

