Helena Krajewska podkreśliła, że konflikt na Ukrainie "często postrzegamy jako zamrożony, nie wiedząc, że w zasadzie codziennie dochodzi tam do ostrzałów, wypadków przez pozostawione miny i niewypały". Od 2014 roku dochodzi do ruchów migracyjnych wewnątrz kraju. Około 1,4 mln osób to osoby wewnętrznie przemieszczone i zmuszone do ucieczki ze swojego domu. Ok. 300 tys. z nich potrzebuje pomocy humanitarnej.

- Jeśli dojdzie do zaostrzenia konfliktu, to takich osób przybędzie, bo w strefie objętej wojną mieszka już teraz ponad 5 mln ludzi. Wielu z nich może zostać zmuszonych do bardzo trudnej decyzji: czy wyjechać ze swojej ojczyzny, czy stworzyć nowy dom w innej części kraju - powiedziała.

Zubożała wschodnia część Ukrainy

W ocenie Joanny Szukały, koordynatorki misji PAH we wschodniej Ukrainie, od czasu aneksji Krymu w 2014 roku Ukraina bardzo się zmieniła. - Przede wszystkim zubożała wschodnia część kraju. Masowe bezrobocie, wyludnienie wielu wsi, o wiele gorszy dostęp do opieki medycznej i psychologicznej. Taka jest tragiczna codzienność Donbasu. Wielu osobom, które wciąż tam mieszkają, a to ponad pięć milionów ludzi, wydaje się, że świat o nich zapomniał - powiedziała Szukała. Jak dodała, wiele rodzin zostało rozdzielonych przez wojnę "często w sposób dosłowny, bo kraj przecina długa na 420 kilometrów linia rozgraniczająca, przez którą można przejść tylko w pięciu miejscach, przez specjalne wyznaczone przejścia".

- Przez pandemię te przejścia były okresowo lub stale zamknięte. Doprowadziło to do dramatycznych sytuacji, gdy osoby mieszkające na terenach niepodlegających władzy Kijowa nie mogły przekroczyć linii, by pobrać emeryturę, rentę, uzyskać środki do życia - powiedziała. Obecnie z pięciu przejść działają dwa.

Jeden z najbardziej zaminowanych obszarów na świecie

- W niektórych miejscowościach ostrzały zaczynają się niemal codziennie o godzinie 18, w innych każdy wie, że nie powinien zbliżać się do rzeki, której brzegi są zaminowane. Zdarzają się tragedie, w których giną całe rodziny, zwłaszcza po roztopach, gdy przesuwają się miny - dodała i podkreśliła, że Ukraina to obecnie jeden z najbardziej zaminowanych obszarów na świecie. Zagrożenie dotyczy około 2 mln osób, w tym ponad 400 tys. dzieci.

- Rodziny, z którymi rozmawiamy, najczęściej mówią o wzroście cen żywności i usług, problemach z uzyskaniem zatrudnienia, braku dostępu do dobrej opieki medycznej, do specjalistów. Niektóre domy zostały uszkodzone przez ostrzał, co szczególnie mocno odczuwają ich mieszkańcy podczas zimy - powiedziała.

Działalność PAH na Ukrainie

PAH we wschodniej części Ukrainy działa od początku konfliktu zbrojnego, czyli od 2014 roku. Rok później otworzono tam stałą misję. - W tym roku prowadzimy pięć projektów, włączając w to projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W sumie udało się już wesprzeć blisko 125 tysięcy osób w obwodach donieckim i ługańskim, między innymi w Bachmucie, Torećku, Zołote czy Swietłodarsku - podsumowała Krajewska.

Polska Akcja Humanitarna działa od ponad 29 lat, pomagając osobom w sytuacji kryzysów humanitarnych, wywołanych konfliktami zbrojnymi lub katastrofami naturalnymi. Przez ten czas pomoc dotarła do 13 mln osób w blisko 50 krajach. Obecnie organizacja pomaga poprzez stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, wschodniej Ukrainie, Iraku, Jemenie oraz prowadzi programy w Kenii i Libanie. PAH działa też na granicy polsko-białoruskiej i ośrodkach dla cudzoziemców oraz w polskich szkołach i świetlicach, oferując pomoc żywnościową i psychospołeczną dla dzieci i młodzieży.