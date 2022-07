Polscy turyści w sobotę wieczorem utknęli w okolicy Kieżmarskiego Szczytu i postanowili, że spędzą tam noc ze względu na pogarszającą się pogodę. Uznali, że zejście byłoby zbyt niebezpieczne.

W niedzielę rano siedmiu ratowników z Horskiej Zachrannej Służby ruszyło im na pomoc. Poszli drogą lądową, ponieważ warunki nie pozwalały na skorzystanie z helikoptera. Wykonali ok. 100-metrowy zjazd w ścianę, by dostać się do Polaków.

Cała akcja zakończyła się szczęśliwie

Po dotarciu na miejsce zabezpieczyli wspinaczy. Poprawiły się też warunki, dzięki czemu Polacy zostali przetransportowani wezwanym wcześniej helikopterem do Skalnatego Plesa.

Kieżmarski Szczyt to jeden z najwyższych tatrzańskich szczytów, jest częścią Wielkiej Korony Tatr.