Polscy turyści utknęli w norweskich górach. Wezwano wojskowy śmigłowiec

W skrócie Grupa nastolatków z Polski utknęła na Gaustatoppen w Norwegii.

Ratownicy zostali wezwani dzięki kontaktowi telefonicznemu; do akcji użyto wojskowego śmigłowca.

Chłopcy zostali szczęśliwie odnalezieni, a po ewakuacji przekazano ich ekipie medycznej.

Wezwanie o pomoc od młodych Polaków służby ratunkowe otrzymały po godzenie 19. Nastolatkowie stracili orientację w terenie z powodu ciemności.

Celem wycieczki nastolatków był liczący 1891 m n.p.m. szczyt Gaustatoppen w regionie Telemark.

Norwegia. Grupa polskich turystów utknęła w rejonie góry Gaustatoppen

Według służb grupa nie była odpowiednio przygotowana do aktualnej sytuacji pogodowej. Mieli jednak przy sobie telefony komórkowe, dzięki którym skontaktowali się ze służbami.

Policja przed godziną 20 poinformowała, że ma kontakt z Polakami, a śmigłowiec próbuje ich zlokalizować.

Ostatecznie norweski publiczny nadawca NRK przekazał, że helikopter ratowniczy przybył na miejsce zdarzenia po godzinie 20. Nastolatkowie zostali natomiast przetransportowani do placówki medycznej godzinę później.

"Chłopcy są dość wyziębieni, ale nie powinni mieć poważniejszych obrażeń" - podała NRK, dodając, że grupą zajmuje się personel medyczny.

Gaustatoppen. Temperatura w rejonie szczytu wynosi poniżej minus 20 stopni Celsjusza

Dodajmy, że w sobotę wieczorem na Gaustatoppen zarejestrowano mróz poniżej minus 20 stopni Celsjusza, a grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła 2 metry.

- W Gaustatoppen temperatura wynosi obecnie około -25 stopni Celsjusza - powiedział NRK kierownik operacji policji Sigurd Edvardsen.

Gaustatoppen to szczyt w regionie Telemark położony na Półwyspie Skandynawskim, w Górach Skandynawskich. Leży on kilka kilometrów na południe od Rjukan i około 100 kilometrów w linii prostej na zachód od stolicy kraju - Oslo.

