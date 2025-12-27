Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Dolinie Mięguszowieckiej.

Grupa Polaków schodzących szlakiem usłyszała wołanie o pomoc, dobiegające z wysokich partii gór. Na skalnym filarze w trudnym terenie utknął młody mężczyzna.

Polscy turyści ani chwili nie zwlekali z powiadomieniem ratowników Horskiej Zachrannej Służby (HZS).

Akcja ratunkowa w Tatrach. Polscy turyści usłyszeli wołanie o pomoc

Jak się później okazało, 21-letni turysta z Węgier zszedł z oznakowanego szlaku, który o tej porze roku jest zamknięty. Bez specjalistycznego sprzętu alpinistycznego zapuścił się w eksponowany, niebezpieczny teren. Następnie utknął na skalnym filarze.

Pierwszy z pomocą ruszył mu przypadkowy wspinacz, który zdołał sprowadzić 21-latka z samego filara. Jednak ze względu na trudne, zimowe warunki, nie był on w stanie dalej asekurować turysty. Sytuacja stała się na tyle poważna, że ratownicy HZS zdecydowali o użyciu śmigłowca.

Ratownicy desantowali się w pobliżu poszkodowanego i ewakuowali go przy użyciu technik linowych - Węgier został przetransportowany na podwieszeniu pod maszyną. Po krótkim międzylądowaniu nad Szczyrbskim Jeziorem, mężczyzna został wciągnięty na pokład i przetransportowany do Starego Smokowca. 21-latek nie odniósł żadnych obrażeń.

