Polscy turyści uratowali Węgra w Tatrach. Usłyszeli jego wołanie o pomoc

Polscy turyści uratowali młodego Węgra, który utknął w trudnym terenie w słowackiej części Tatr. 21-latek zignorował zakazy i bez odpowiedniego sprzętu wszedł na zamknięty szlak, przez co konieczna była ewakuacja z użyciem śmigłowca

Polscy turyści usłyszeli wołanie 21-letniego Węgra o pomoc
Polscy turyści usłyszeli wołanie 21-letniego Węgra o pomocFacebook / @hzs.skmateriał zewnętrzny

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Dolinie Mięguszowieckiej.

Grupa Polaków schodzących szlakiem usłyszała wołanie o pomoc, dobiegające z wysokich partii gór. Na skalnym filarze w trudnym terenie utknął młody mężczyzna.

Polscy turyści ani chwili nie zwlekali z powiadomieniem ratowników Horskiej Zachrannej Służby (HZS).

Akcja ratunkowa w Tatrach. Polscy turyści usłyszeli wołanie o pomoc

Jak się później okazało, 21-letni turysta z Węgier zszedł z oznakowanego szlaku, który o tej porze roku jest zamknięty. Bez specjalistycznego sprzętu alpinistycznego zapuścił się w eksponowany, niebezpieczny teren. Następnie utknął na skalnym filarze.

Pierwszy z pomocą ruszył mu przypadkowy wspinacz, który zdołał sprowadzić 21-latka z samego filara. Jednak ze względu na trudne, zimowe warunki, nie był on w stanie dalej asekurować turysty. Sytuacja stała się na tyle poważna, że ratownicy HZS zdecydowali o użyciu śmigłowca.

Ratownicy desantowali się w pobliżu poszkodowanego i ewakuowali go przy użyciu technik linowych - Węgier został przetransportowany na podwieszeniu pod maszyną. Po krótkim międzylądowaniu nad Szczyrbskim Jeziorem, mężczyzna został wciągnięty na pokład i przetransportowany do Starego Smokowca. 21-latek nie odniósł żadnych obrażeń.

Zobacz również:

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje 20-latek
Małopolskie

Zrozpaczona matka zaalarmowała TOPR. Tragedia w Tatrach, nie żyje 20-latek

Alicja Krause
Alicja Krause
"Gość Wydarzeń". Muniek o alkoholu w święta: Oduczyłem się, na Wigilii zeroPolsat News

Najnowsze