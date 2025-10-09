Polscy strażnicy graniczni zaatakowani w Gruzji. Są poważnie ranni

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej zostało zaatakowanych m.in. nożem w Tbilisi. Mężczyźni z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Musieli być operowani.

zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneStraż Graniczamateriał zewnętrzny

Do zdarzenia doszło w środę po zrealizowanej operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Funkcjonariusze mieli zostać zaatakowani z użyciem prętów i noża.

Zobacz również:

Straż Graniczna deportowała 19 cudzoziemców
Polska

Polska deportowała kilkunastu migrantów. Komunikat Straży Granicznej

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Atak na polskich funkcjonariuszy potwierdził rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak. - Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji - przekazał rzecznik SG.

    Polscy strażnicy graniczni zaatakowani w Gruzji. Są pod opieką lekarzy

    Ppłk Juźwiak dodał, że wszyscy funkcjonariusze są pod opieką konsularną, polskiej oficer łącznikowej, a dwóch rannych funkcjonariuszy pod opieką lekarską. - Wymiana informacji cały czas trwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami - powiedział.

    Zaznaczył, że operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski. - Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć - dodał ppłk Juźwiak.

    Zobacz również:

    Zatrzymano Afgańczyka, który miał zaatkować polskiego żołnierza i przemycać migrantów
    Polska

    Grozi mu do 30 lat więzienia. Afgańczyk zatrzymany przez polskie służby

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska
    Porozumienie Lewicy i PSL ws. związków partnerskich? Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'': Projekt ma szansę na uzyskanie większościPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze