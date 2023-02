W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Zginęło blisko pięć tys. osób, a ponad 22 tys. zostało rannych.

Tego samego dnia podjęto decyzję, że do dotkniętej kataklizmem Turcji wyleci z Warszawy grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów. Wraz ze strażakami do Turcji poleciało także pięciu ratowników medycznych. Po północy ratownicy dotarli do Turcji. Od rana są w drodze do Adiyaman.

Reklama

Borowiec: Nie wiadomo, kiedy dotrzemy na miejsce

Borowiec przyznał, że nie wie, kiedy polska ekipa dotrze na miejsce. - Musimy jechać objazdami, bo wiele dróg jest nieprzejezdnych - wyjaśnił. - Logistyka jest tu nieubłagana - dodał.

Wcześniej komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak przekazał na Twitterze, że "Polska grupa HUSAR wylądowała w Gaziantep w Turcji 2:29 lokalnego czasu. Dotarli, jako 3. w regionie Gaziantep. Skierowani zostali do m. Adiyaman na północny wschód od Gaziantep".

Inne ekipy ratownicze lądowały na lotnisku w Adanie, Polacy, którzy dotarli do Gaziantep, są najbliżej epicentrum trzęsienia ziemi.