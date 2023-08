Polskich kibiców Lecha Poznań, zmierzających na mecz wyjazdowy zespołu do słowackiej Trnawy, spotkała niemiła niespodzianka. W drodze na wydarzenie postanowili zmierzyć się we własnej "bitwie" w pobliżu czeskiego Jistebníka w kraju morawsko-śląskim. Szykujących się do starcia chuliganów przyłapała czeska policja. Skontrolowano 168 osób.