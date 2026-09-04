W skrócie Zespół naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. Agnieszki Sorokowskiej otrzymał Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt i nastolatków.

Ceremonia wręczenia Ig Nobli odbyła się w Zurychu w Szwajcarii, pierwszy raz poza Stanami Zjednoczonymi.

Wyróżniono także inne badania m.in. dotyczące całowania, zachowań społecznych, mleka karaluchów, wydmuchiwania nosa i innowacji technologicznych.

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Ceremonia wręczenia wyróżnień dla naukowców "za to, co najpierw nas śmieszy, a potem każe myśleć", odbyła się po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi - w Zurychu w Szwajcarii.

Nagrody są przyznawane przez humorystyczne czasopismo naukowe "Annals of Improbable Research". Jak powiedział w marcu br. agencji AP redaktor naczelny czasopisma Marc Abrahams, organizatorzy przenieśli ceremonię do Szwajcarii ze względu na obawy o bezpieczeństwo międzynarodowych laureatów i dziennikarzy podróżujących do USA.

Humorystyczne Ig Noble rozdane. Zespół z Polski wyróżniony

Ig Nobel w "dziedzinie węchowej" przypadł zespołowi kierowanemu przez prof. dr hab. Agnieszkę Sorokowską za badanie, które wskazuje, że "niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie".

Z badania wynika, że zapach najmłodszych dzieci za przyjemny lub bardzo przyjemny uznaje 93,7 proc. rodziców. W przypadku starszego potomstwa odsetek ten spada do 75,2 proc. Oznacza to, że wraz z upływem lat rodzice rzadziej oceniają zapach swojego dziecka jako przyjemny.

W dziedzinie biomechaniki nagrodę Ig Nobla otrzymała Matilda Brindle z zespołem; naukowcy ci na nowo zdefiniowali całowanie jako "interakcje polegające na ukierunkowanym, wewnątrzgatunkowym kontakcie ustnym (...) bez przekazywania pokarmu".

Ig Nobla w dziedzinie ekonomii odebrali Paul K. Piff i jego zespół - za badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych.

Pomysły, które "najpierw śmieszą, a potem każą myśleć". Ig Noble przyznane

Ig Nobel z chemii powędrował do zespołu Leonarda M. G. Chavasa i Subramaniana Ramaswamy'ego, którzy odkryli, że białka mleka karaluchów żyworodnych są trzy razy bardziej energetyczne niż białka mleka krowiego.

Tokuji Unno z Japonii otrzymał pośmiertnie nagrodę Ig Nobla w dziedzinie medycyny za badanie "Jak wydmuchać nos - badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa".

W dziedzinie biologii IG Noblem uhonorowano zespół kierowany przez Joao Miguela Alvesa-Nunesa za "naciskanie na różne części ciał różnych jadowitych węży (...) w celu ustalenia, co skłania węża do ugryzienia człowieka".

Fizycznego Ig Nobla przyznano zespołowi kierowanemu przez Zhao Pana "za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom".

Naukowcy ze świata wyróżnieni. Trafiły do nich humorystyczne "Noble"

Ig Noblem z technologii wyróżniono zespół Jianyu Li i Changhong Cao za wykorzystanie trąbek komarów jako dysz do druku 3D o wysokiej rozdzielczości.

Pokojowy Ig Nobel trafił do zespołu dr Keelan Williams, który udowadnia, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.

Nagroda Ig Nobla w dziedzinie gleboznawstwa trafiła do naukowców pod wodzą dr. Marcela van der Heijdena za zakopanie w ziemi "1000 par majtek w ponad 25 krajach" i wykopanie ich po dwóch miesiącach.

Każdy ze zdobywców Ig Nobli otrzymał figurkę stopy z grzybami (grzyby były motywem przewodnim tegorocznej ceremonii) i banknot o nominale 100 bilionów dolarów zimbabweńskich (co daje w sumie ok. 0,4 dolara amerykańskiego). Przyszłoroczna gala rozdania nagród odbędzie się w Antwerpii (Belgia).



