W skrócie Jedenastu księży archidiecezji mińsko-mohylewskiej musi wyjechać z Białorusi po odmowie zgody na dalszą posługę.

Arcybiskup Józef Staniewski zwrócił się do Alaksandra Łukaszenki o przedłużenie zezwoleń dla duchownych.

O. Roman Schulz, który przez blisko 20 lat pełnił posługę w Mohylewie, musi opuścić kraj w związku z tą decyzją.

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O decyzji poinformowała niezależna inicjatywa Chrześcijańska Wizja. Wedle jej informacji zgody na dalszą działalność na Białorusi nie otrzymało 11 księży archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Oznacza to, że będą musieli opuścić kraj.

Wymaganej zgody nie udzielił Urząd Pełnomocnika ds. Religii i Narodowości, lecz nie podano nazwisk duchownych, których dotyczy odmowa. Jak wskazuje Chrześcijańska Wizja, część z nich otrzymała wcześniej zgodę jedynie na minimalny okres.

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Ruch ten skłonił metropolitę mińsko-mohylewskiego abp. Józefa Staniewskiego do interwencji u samego Alaksadra Łukaszenki. Duchowny miał zwrócić się do białoruskiego przywódcy z prośbą o przedłużenie tym księżom zezwoleń.

Do wyprowadzki zmuszony w ten sposób został już dominikanin, ojciec Roman Schulz. Katolickie media przedstawiają go jako głównego organizatora Kongresu Różańcowego, który odbywa się corocznie w Mohylewie, a także popularyzatora postaci św. Królowej Jadwigi.

Odmowa oznacza dla niego zakończenie blisko 20-letniej posługi w Mohylewie. Brak zgody na jego dalszą posługę położył kres obecności wspólnoty dominikańskiej w tamtejszej parafii św. Kazimierza i św. Jadwigi. Do sprawowania dalszej posługi w Mohylewie potrzeba co najmniej dwóch zakonników. Dominikanów jednak na Białorusi brakuje.

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"Przez pewien czas zakonnicy będą jeszcze opiekować się wspólnotą, ale w końcu będą zmuszeni ją przekazać. Pozostaje nadzieja, że biskupi znajdą księży, którzy przejmą parafię i będą dalej popularyzować kult św. królowej Jadwigi" - przekazano.

Portal katolik.life przypomina, że w 2016 roku doszło już do sytuacji, gdy władze państwowe odmówiły księdzu Romanowi Schultzowi przedłużenia zezwolenia na dalszą działalność religijną na Białorusi. Decyzja została jednak uchylona, a ksiądz kontynuował posługę.

Jednak zgodnie z obecną decyzją ma on opuścić Białoruś w ciągu najbliższych dni. Ksiądz został oficjalnie pożegnany 15 sierpnia, w święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.



