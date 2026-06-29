Polscy duchowni otrzymali paliusze od papieża. Uroczysta msza w Watykanie
Papież Leon XIV nałożył paliusze metropolitom podczas uroczystej mszy świętej w Watykanie. Wśród nich znaleźli się trzej duchowni z Polski: kardynałowie Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś oraz abp Andrzej Przybylski.
W skrócie
- Podczas uroczystej mszy w Watykanie papież Leon XIV nałożył paliusze metropolitom, w tym trzem duchownym z Polski.
- Paliusze są symbolem jedności z papieżem, władzy metropolitarnej i troski o powierzoną wspólnotę.
- Polscy duchowni podkreślali znaczenie paliusza jako znaku odpowiedzialności, miłości pasterskiej i jedności Kościoła na Śląsku z Rzymem.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Paliusze to pasy z białej wełny ozdobione krzyżami, będące symbolem jedności z papieżem, władzy metropolitarnej i troski o owczarnię, jaką jest wspólnota. Nawiązują one do postaci Jezusa niosącego owcę na swoich ramionach.
Do uroczystego wręczenia paliuszy doszło podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie, którą odprawił Leon XIV. W homilii papież mówił, że zadaniem metropolitów jest "słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom".
Leon XIV stwierdził również, że paliusze nałożone metropolitom wyrażają zobowiązanie, by brać na ramiona wiernych "niczym jagnięta z owczarni Pana".
Papież nałożył paliusze polskim metropolitom
Paliusze z rąk papieża otrzymali również trzej duchowni z Polski: metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś oraz metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.
Kard. Krajewski w rozmowie z Vatican News stwierdził, że włożenie paliusza oznacza zacieśnienie więzi z papieżem oraz zwiększenie odpowiedzialności za metropolię. - Chodzi o odpowiedzialność biskupa za ludzi, którym trzeba przywracać godność. Paliusz jest bowiem znakiem owcy, którą niesie pasterz, owcy, która się zgubiła - stwierdził.
Z kolei kard. Ryś powiedział, że kluczowa dla pasterza jest miłość. - To jest wielkie słowo. Nie wszystkie relacje są równie proste, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Ale potrzebuję powiedzieć, że naprawdę niczego nie robię przeciwko komuś, tylko zawsze z szacunku i z miłości do tych, którzy są mi zadani - stwierdził.
Abp Przybylski podkreślił natomiast, że paliusz jest symbolem jedności Kościoła na Śląsku z Ojcem Świętym. - Oznacza, że Śląsk nie tylko jest jedno z Polską, ale też jest jedno z Kościołem, który jest w Rzymie - powiedział.