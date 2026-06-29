W skrócie Podczas uroczystej mszy w Watykanie papież Leon XIV nałożył paliusze metropolitom, w tym trzem duchownym z Polski.

Paliusze są symbolem jedności z papieżem, władzy metropolitarnej i troski o powierzoną wspólnotę.

Polscy duchowni podkreślali znaczenie paliusza jako znaku odpowiedzialności, miłości pasterskiej i jedności Kościoła na Śląsku z Rzymem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Paliusze to pasy z białej wełny ozdobione krzyżami, będące symbolem jedności z papieżem, władzy metropolitarnej i troski o owczarnię, jaką jest wspólnota. Nawiązują one do postaci Jezusa niosącego owcę na swoich ramionach.

Do uroczystego wręczenia paliuszy doszło podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie, którą odprawił Leon XIV. W homilii papież mówił, że zadaniem metropolitów jest "słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom".

Leon XIV stwierdził również, że paliusze nałożone metropolitom wyrażają zobowiązanie, by brać na ramiona wiernych "niczym jagnięta z owczarni Pana".

Papież nałożył paliusze polskim metropolitom

Paliusze z rąk papieża otrzymali również trzej duchowni z Polski: metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś oraz metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.

Kard. Krajewski w rozmowie z Vatican News stwierdził, że włożenie paliusza oznacza zacieśnienie więzi z papieżem oraz zwiększenie odpowiedzialności za metropolię. - Chodzi o odpowiedzialność biskupa za ludzi, którym trzeba przywracać godność. Paliusz jest bowiem znakiem owcy, którą niesie pasterz, owcy, która się zgubiła - stwierdził.

Z kolei kard. Ryś powiedział, że kluczowa dla pasterza jest miłość. - To jest wielkie słowo. Nie wszystkie relacje są równie proste, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Ale potrzebuję powiedzieć, że naprawdę niczego nie robię przeciwko komuś, tylko zawsze z szacunku i z miłości do tych, którzy są mi zadani - stwierdził.

Abp Przybylski podkreślił natomiast, że paliusz jest symbolem jedności Kościoła na Śląsku z Ojcem Świętym. - Oznacza, że Śląsk nie tylko jest jedno z Polską, ale też jest jedno z Kościołem, który jest w Rzymie - powiedział.





Zełenski ogłasza nowy panteon bohaterów Ukrainy. Zandberg w ''Graffiti'' o reakcji Polski: Powinniśmy wpływać na decyzje Unii Europejskiej Polsat News