- Radujemy się wstępując do tej świątyni, mając świadomość tego, że łączymy się z ogromną liczbą pokoleń chrześcijan, w tym biskupów, którzy byli tutaj przed nami - zaznaczył abp Jędraszewski.

"Uciążliwa teraźniejszość może być przeżywana, jeśli ma cel"

- Dzisiaj my, biskupi metropolii katowickiej i krakowskiej, przybywający z wizytą ad limina, słyszymy w tej bazylice św. Jana na Lateranie, obecnej katedrze Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, wyznanie Jana ze szczególną mocą: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata", jako zadanie, by w tej bazylice, poświęconej przede wszystkim Chrystusowi, Zbawicielowi świata, wyznać za Piotrem Opoką: 'Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" - podkreślił metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski dodał, że tę prawdę biskupi mają głosić "już po powrocie do naszych katedr, w naszych świątyniach, w naszych diecezjach".



Odwołując się do wtorkowego czytania z Listu św. Pawła do Rzymian, abp Jędraszewski przyznał, że "odkupienie, zbawienie - zgodnie z wiarą chrześcijańską - nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości". Dodał, że "teraźniejszość, nawet uciążliwa, może być przeżywana i akceptowana jeśli ma jakiś cel".

Abp Jędraszewski: Nadzieją człowieka może być tylko Bóg

Nawiązując z kolei do encykliki papieża Benedykta XVI "Spe salvi", abp Jędraszewski powiedział, że "prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca".



- Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie pojmować, czym właściwie jest życie, zaczyna przeczuwać, co znaczy słowo nadziei, które napotkaliśmy w obrzędzie chrztu. Od wiary oczekuje życia wiecznego, prawdziwego życia, które całkowicie i bez zagrożeń w całej pełni po prostu jest życiem - zauważył metropolita krakowski.



Abp Jędraszewski przyznał, że życia nie mamy dla siebie ani wyłącznie sami z siebie. - Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest Źródłem życia. Jeżeli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie, wówczas żyjemy - podkreślił.



- Módlmy się, abyśmy obdarzając innych mocą nadziei, będąc jednocześnie najwyższym darem samej miłości, jaką otrzymujemy od Boga, mogli kochać Kościół miłością synowską i braterską jednocześnie, Piotra naszych czasów papieża Franciszka, byśmy zanurzeni w tej miłości Chrystusa rozumieli coraz bardziej nasze posłannictwo jako głoszenie miłości i świadczenie o miłości do Boga całym naszym sercem, i miłości do tych wszystkich, których Kościół nam zlecił jako owce i jako baranki - podsumował abp Jędraszewski



Tradycyjna wizyta ad limina czterech grup polskich biskupów potrwa do końca października. Na zakończenie biskupi z Polski spotykają się z papieżem Franciszkiem.