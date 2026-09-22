Polo zagraża sąsiadowi USA. Na plaże wysłano mundurowych z megafonami

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Południe Meksyku wystawione na poważne zagrożenie. Znad Pacyfiku nadciąga huragan Polo, który niedługo może osiągnąć najwyższy możliwy stopień. Jeśli do tego dojdzie, przyniesie stały wiatr o prędkości przekraczającej 250 km/h. Na plaże słynnego kurortu wysłano funkcjonariuszy z megafonami, by ostrzegali ludzi przed żywiołem zagrażającym ich życiu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Funkcjonariusz meksykańskiej gwardii narodowej ostrzegający mieszkańców i turystów w Acapulco przed huraganem Polo
Huragan Polo znajduje się kilkaset kilometrów od południowego wybrzeża Meksyku. W najbliższych godzinach może tam sprowadzić sztormowe fale i ulewy mogące powodować podtopieniaNOAA/Associated Press/East News/FRANCISCO ROBLES/AFPEast News

W skrócie

  • Południowe wybrzeża Meksyku są zagrożone przez huragan Polo, który wkrótce może osiągnąć najwyższą kategorię i przynieść wiatry przekraczające 250 km/h.
  • Huragan Polo, aktualnie czwartej kategorii, zbliża się do stanów Guerrero i Colima. Obowiązują tam ostrzeżenia przed możliwymi intensywnymi ulewami i falami sztormowymi. W wielu miejscach odwołano zajęcia szkolne.
  • Prezydent Meksyku zaapelowała o śledzenie komunikatów służb i zaapelowała do obywateli o przygotowanie się na nadejście żywiołu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Huragan Polo zbliżył się do południowych wybrzeży Meksyku i zdecydowanie się wzmocnił. Obecnie jest huraganem czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Specjaliści ostrzegają, że niedługo może stać się jeszcze silniejszy i osiągnąć najwyższy stopień w tej skali.

Tak możesz się dowiedzieć, gdzie wystąpią najsilniejsze wichury! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Huragan Polo coraz bliżej. Może być jeszcze silniejszy

Centrum huraganu znajduje się na Oceanie Spokojnym, około 340 kilometrów na południe od stanu Guerrero i około 530 kilometrów na południowy wschód od stanu Colima.

Według prognoz Polo do środy będzie się stopniowo przesuwać na północ i północny wschód, potem może zmienić kierunek na północny zachód.

Huragan Polo niesie stały wiatr o prędkości około 215 km/h, choć notuje się też porywy dochodzące do 260 km/h. Jest obecnie huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Meksykańscy synoptycy ostrzegają, że huragan może się wzmocnić do najwyższego, piątego stopnia - ostrzega Narodowa Służba Meteorologiczna Meksyku (SMN). To oznacza, że wkrótce stały wiatr niesiony przez ten huragan może przekraczać prędkość 250 km/h.

Huraganowy wiatr zagraża terenom nadmorskim z powodu sztormowych fal, ale jeszcze większym zagrożeniem są intensywne ulewy, mogące powodować powodzie w wielu miejscach.

Z powodu tych zagrożeń SMN wystosowała ostrzeżenia dla nadmorskich stanów na południu Meksyku, w tym dla stanu Guerrero, którego częścią jest słynny kurort Acapulco.

Na miejskich plażach Acapulco pojawili się policjanci i funkcjonariusze gwardii narodowej z megafonami, którzy ostrzegają mieszkańców i przebywających tam turystów przed zagrożeniem i zalecają im przygotowanie się.

Funkcjonariusz meksykańskiej Gwardii Narodowej z megafonem patroluje plażę obok sprzedawcy napojów przy wózku z kolorowymi syropami oraz stojących w pobliżu osób.
Mundurowi w Acapulco ostrzegają mieszkańców i turystów przed zbliżającym się huraganem PoloFRANCISCO ROBLESAFP

W 2023 roku kurort został spustoszony przez huragan Otis, więc mieszkańcy Acapulco są świadomi zagrożenia i "nieco zaniepokojeni" - jak powiedziała agencji AFP jedna z osób obsługujących przebywających w mieście turystów. W prognozach wskazano, jak intensywne ulewy wkrótce spadną na nadmorskie miejscowości.

Zobacz również:

Acapulco w Meksyku po przejściu huraganu Otis. W mieście przebywało 47 członków Orkiestry OSP Nadarzyn. Wszyscy Polacy są cali i zdrowi
Świat

Potężny żywioł uderzył w Meksyku. Utrudniony kontakt z Polakami

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Prezydent ostrzega. Kilkadziesiąt godzin wypełnionych ulewami

Przed zagrożeniem obywateli Meksyku ostrzegła już prezydent kraju Claudia Sheinbaum Pardo. W zamieszczonym w poniedziałek na Facebooku wpisie prezydent podkreśliła, że kluczowe jest śledzenie komunikatów SMN i tamtejszej obrony cywilnej, ponieważ "przez najbliższe 72 godziny na wybrzeżach stanów Guerrero, Michoacán i Jalisco spodziewane są intensywne opady deszczu" - czytamy.

Możliwe, że na południu i w nadmorskiej części stanu Guerrero w najbliższym czasie suma opadów sięgnie 150 litrów wody na metr kwadratowy. W brzeg mogą też uderzać sztormowe fale osiągające do 3,5 metra wysokości.

Chmury burzowe formujące się nad Oceanem Spokojnym w pobliżu zachodnich wybrzeży Meksyku, z wyraźnie widoczną linią brzegową i fragmentem lądu Ameryki Północnej.
Satelitarne zdjęcie huraganu Polo z poniedziałku. Żywioł może się przesuwać wzdłuż południowego wybrzeża Meksykunoaa/Associated Press/East NewsEast News

Na terenach najbardziej zagrożonych zawieszono zajęcia szkolne. Lokalnie otwierane są też schronienia, w których będzie można przeczekać uderzenie huraganu.

Meksyk co roku zmaga się z tego typu zagrożeniem. Huragany zagrażają zarówno południowym, leżącym nad Oceanem Spokojnym terenom, jak i obszarom znajdującym się nad Atlantykiem. Zwykle sezon huraganów trwa od maja do listopada.

Źródło: "El Universal", AFP, AP, SMN

Zobacz również:

Szkody spowodowane przejściem huraganu Otis
Świat

Tragiczny bilans huraganu Otis. Dziesiątki ofiar śmiertelnych i zaginionych

Aleksandra Wieczorek

-----

Pojedynek na dyplomację. Relacja z ONZINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze