W skrócie Południowe wybrzeża Meksyku są zagrożone przez huragan Polo, który wkrótce może osiągnąć najwyższą kategorię i przynieść wiatry przekraczające 250 km/h.

Huragan Polo, aktualnie czwartej kategorii, zbliża się do stanów Guerrero i Colima. Obowiązują tam ostrzeżenia przed możliwymi intensywnymi ulewami i falami sztormowymi. W wielu miejscach odwołano zajęcia szkolne.

Prezydent Meksyku zaapelowała o śledzenie komunikatów służb i zaapelowała do obywateli o przygotowanie się na nadejście żywiołu.

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Huragan Polo zbliżył się do południowych wybrzeży Meksyku i zdecydowanie się wzmocnił. Obecnie jest huraganem czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Specjaliści ostrzegają, że niedługo może stać się jeszcze silniejszy i osiągnąć najwyższy stopień w tej skali.

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Huragan Polo coraz bliżej. Może być jeszcze silniejszy

Centrum huraganu znajduje się na Oceanie Spokojnym, około 340 kilometrów na południe od stanu Guerrero i około 530 kilometrów na południowy wschód od stanu Colima.

Według prognoz Polo do środy będzie się stopniowo przesuwać na północ i północny wschód, potem może zmienić kierunek na północny zachód.

Huragan Polo niesie stały wiatr o prędkości około 215 km/h, choć notuje się też porywy dochodzące do 260 km/h. Jest obecnie huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Meksykańscy synoptycy ostrzegają, że huragan może się wzmocnić do najwyższego, piątego stopnia - ostrzega Narodowa Służba Meteorologiczna Meksyku (SMN). To oznacza, że wkrótce stały wiatr niesiony przez ten huragan może przekraczać prędkość 250 km/h.

Huraganowy wiatr zagraża terenom nadmorskim z powodu sztormowych fal, ale jeszcze większym zagrożeniem są intensywne ulewy, mogące powodować powodzie w wielu miejscach.

Z powodu tych zagrożeń SMN wystosowała ostrzeżenia dla nadmorskich stanów na południu Meksyku, w tym dla stanu Guerrero, którego częścią jest słynny kurort Acapulco.

Na miejskich plażach Acapulco pojawili się policjanci i funkcjonariusze gwardii narodowej z megafonami, którzy ostrzegają mieszkańców i przebywających tam turystów przed zagrożeniem i zalecają im przygotowanie się.

Mundurowi w Acapulco ostrzegają mieszkańców i turystów przed zbliżającym się huraganem Polo FRANCISCO ROBLES AFP

W 2023 roku kurort został spustoszony przez huragan Otis, więc mieszkańcy Acapulco są świadomi zagrożenia i "nieco zaniepokojeni" - jak powiedziała agencji AFP jedna z osób obsługujących przebywających w mieście turystów. W prognozach wskazano, jak intensywne ulewy wkrótce spadną na nadmorskie miejscowości.

Prezydent ostrzega. Kilkadziesiąt godzin wypełnionych ulewami

Przed zagrożeniem obywateli Meksyku ostrzegła już prezydent kraju Claudia Sheinbaum Pardo. W zamieszczonym w poniedziałek na Facebooku wpisie prezydent podkreśliła, że kluczowe jest śledzenie komunikatów SMN i tamtejszej obrony cywilnej, ponieważ "przez najbliższe 72 godziny na wybrzeżach stanów Guerrero, Michoacán i Jalisco spodziewane są intensywne opady deszczu" - czytamy.

Możliwe, że na południu i w nadmorskiej części stanu Guerrero w najbliższym czasie suma opadów sięgnie 150 litrów wody na metr kwadratowy. W brzeg mogą też uderzać sztormowe fale osiągające do 3,5 metra wysokości.

Satelitarne zdjęcie huraganu Polo z poniedziałku. Żywioł może się przesuwać wzdłuż południowego wybrzeża Meksyku noaa/Associated Press/East News East News

Na terenach najbardziej zagrożonych zawieszono zajęcia szkolne. Lokalnie otwierane są też schronienia, w których będzie można przeczekać uderzenie huraganu.

Meksyk co roku zmaga się z tego typu zagrożeniem. Huragany zagrażają zarówno południowym, leżącym nad Oceanem Spokojnym terenom, jak i obszarom znajdującym się nad Atlantykiem. Zwykle sezon huraganów trwa od maja do listopada.

Źródło: "El Universal", AFP, AP, SMN

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