Eksperci Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie po analizie zdjęć wskazali, że rufa znalazła się w wodzie , "w wyniku zsunięcia się do wózków umieszczonych pod statkiem", a dziób "pozostał na bocznej pochylni".

Zwrócili również uwagę, że stocznia w Chongjin produkowała do tej pory głównie statki towarowe i rybackie, a co za tym idzie brakuje jej doświadczenia w wodowaniu dużych jednostek wojennych. Pierwszy z niszczycieli został spuszczony do wody w innej stoczni.