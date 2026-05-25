W skrócie MSZ weryfikuje informacje o rzekomym zatrzymaniu Polki podczas Globalnego Konwoju Lądowego Sumud w Libii i prowadzi kontakt z władzami tego kraju.

Polska delegatka wraz z grupą została zatrzymana przez siły gen. Chalify Haftara, a od niedzieli nie ma z nią kontaktu i jej stan jest nieznany.

Globalny Konwój Lądowy Sumud liczy ponad 200 uczestników z 25 krajów, a polskie MSZ zaleca obywatelom natychmiastowe opuszczenie Libii z uwagi na sytuację bezpieczeństwa.

Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał, że polska delegatka na Globalny Konwój Lądowy Sumud, który analogicznie do Flotylli protestuje przeciwko blokadzie Strefy Gazy i domaga się otwarcia drogi dla pomocy humanitarnej, została zatrzymana w niedzielę przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Chalify Haftara.

MSZ sprawdza te doniesienia - skomentował rzecznik resortu. - Nasza służba konsularna jest w kontakcie ze służbami libijskimi - zapewnił Maciej Wewiór.

Według Piotrowskiego z Polką nie ma obecnie kontaktu, a jej stan jest nieznany.

Jak podaje Rafał Piotrowski, konwój ruszył z Algierii, a grupa, w której znajduje się Polka, dołączyła do niego 7 maja w Libii. Po odbyciu odpowiednich szkoleń konwój ruszył i został zatrzymany 17 maja, około sześć kilometrów od granicy wschodniej Libii.

- W niedzielę około godz. 16 po zatrzymaniu przez siły wschodniej Libii utraciliśmy kontakt z całą grupą. Pozostajemy w stałym kontakcie z polskimi służbami konsularnymi - przekazał Piotrowski.

Jak zaznaczył, Globalny Konwój Lądowy Sumud składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Jest lądowym odpowiednikiem Globalnej Flotylli Sumud, która w połowie maja wyruszyła z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy, by przełamać izraelską blokadę tej palestyńskiej półenklawy i stworzyć prowadzący do niej korytarz humanitarny. Izrael twierdzi, że inicjatywę tą wspiera terrorystyczny Hamas.

Według danych Globalnej Flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób, w tym Polacy.

W październiku 2011 r. libijscy rebelianci, przy wsparciu sił NATO, zabili ówczesnego dyktatora Muammara Kadafiego. Następnie w kraju doszło do konfliktu wewnętrznego. Obecnie Libia jest podzielona na część zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej, i wschodnią, rządzoną przez gen. Chalifę Haftara, któremu podlega samozwańcza Libijska Armia Narodowa.

W związku z wysoce nieprzewidywalną sytuacją bezpieczeństwa i możliwością jej destabilizacji, polskie MSZ na swoich stronach odradza wszelkie podróże do Libii. Wskazano, że obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.





