W skrócie Hiszpańska policja zatrzymała 27-letnią Polkę na lotnisku Alicante-Elche na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Kobieta była poszukiwana za oszustwo popełnione w 2022 roku w miejscowości Poraż na Podkarpaciu, gdzie podszywając się pod pracownicę banku, wyłudziła od ofiary 25 400 złotych.

O ekstradycji do Polski zdecyduje sąd w Madrycie, kobiecie grozi nawet 8 lat więzienia.

27-latka przyleciała do Hiszpanii samolotem z Irlandii. Została aresztowana przez hiszpańską policję zaraz po wylądowaniu na lotnisku Alicante-Elche w regionie Walencja.

Kobieta była poszukiwana europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Polskę od września 2023 roku. Służby zarzucają jej dokonanie oszustwa na znaczą kwotę.

Poszukiwana została przekazana do odpowiedniego sądu w Madrycie, który podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na jej ekstradycję do Polski.

Zatrzymana na hiszpańskim lotnisku 27-latka w 2022 roku dopuściła się oszustwa, podając się za pracownicę banku. Ofiara przestępstwa na rachunku bankowym miała ulokowane swoje oszczędności.

Oszuści (w sprawie podejrzanych jest w sumie kilka osób - red.) przekonywali swoją ofiarę, że jej konto zostało okradzione. Aby uchronić pozostałe oszczędności, miała ona przelać pieniądze na inne konto, które miało być bezpieczne, a w rzeczywistości należało do oszustów. W ten sposób wyłudzili oni od ofiary 25 400 złotych.

Kobiecie za zarzucane czyny grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Onda Cero

