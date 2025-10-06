Polka twierdzi, że jest zaginioną Madeleine McCann. Sąd podjął decyzję
Polka, która przez wiele miesięcy podawała się za zaginioną w 2007 roku Madeleine McCann, nie jest spokrewniona z rodziną - podkreśla brytyjski sąd. Julię Wandelt oskarżono o prześladowanie, ponieważ 24-letnia kobieta pojawiała się przed domem Kate i Gerry'ego McCannów.
W skrócie
- Polka Julia Wandelt została oskarżona o prześladowanie rodziny Madeleine McCann. Podszywała się pod zaginioną dziewczynkę.
- Sąd w Leicester potwierdził, że Wandelt nie ma żadnych powiązań rodzinnych z McCannami, opierając się na dowodach naukowych.
- Główny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine, Christian Brueckner, wyszedł z więzienia, lecz nie przedstawiono mu zarzutów z powodu braku dowodów.
Przed sądem w Leicester trwa proces w sprawie Polki, która podawała się za zaginioną w 2007 roku Madeleine McCann. Julia Wandelt usłyszała zarzuty o prześladowania rodziców dziewczynki, bombardowania ich e-mailami i telefonami - podaje AFP.
24-latka w poniedziałek zaprzeczyła zarzutom nękania w czasie od czerwca 2022 r. do lutego 2025 r. Madeleine zniknęła 3 maja 2007 r. z apartamentu w nadmorskim kurorcie Praia da Luz w Portugalii.
Zaginięcie Madeleine McCann. Proces Polki
Prokuratorzy w Leicester stwierdzili, że istnieją "jednoznaczne dowody naukowe" na to, że Julia Wandelt nie ma żadnych rodzinnych powiązań z rodziną McCannów - pisze AFP. Kobieta utrzymywała, że pamięta dzieciństwo Madeleine i czas jej zaginięcia. Twierdziła, że została porwana i wywieziona do Polski.
Prokurator Michael Duck na początku procesu podkreślił, że w chwili zniknięcia Madeleine Wandelt nie była w jej wieku. Od czerwca 2022 r. Wandelt próbowała przekonać "każdego, kto był gotów jej słuchać", że to ona jest zaginionym dzieckiem - cytuje agencja.
Wysłała "zmienione" zdjęcia młodszej siostrze Madeleine. Pojawiała się także pod domem Kate i Gerry'ego McCannów.
- Można by pokusić się o myślenie, że ma to pewną miarę wiarygodności, ale możemy, na tym bardzo wczesnym etapie tropu, wyjaśnić: Julia Wandelt nie jest Madeline McCann - powiedział Duck.
Zaginięcie Madeleine McCann
W zeszłym miesiącu z niemieckiego więzienia wyszedł główny podejrzany w sprawie zaginięcia McCann - Christian Brueckner.
Z powodu braku dowodów nie został on jednak oskarżony. Mężczyzna odbył karę siedmiu lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec 72-letniej Amerykanki.
Źródło: AFP