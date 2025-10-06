W skrócie Polka Julia Wandelt została oskarżona o prześladowanie rodziny Madeleine McCann. Podszywała się pod zaginioną dziewczynkę.

Sąd w Leicester potwierdził, że Wandelt nie ma żadnych powiązań rodzinnych z McCannami, opierając się na dowodach naukowych.

Główny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine, Christian Brueckner, wyszedł z więzienia, lecz nie przedstawiono mu zarzutów z powodu braku dowodów.

Przed sądem w Leicester trwa proces w sprawie Polki, która podawała się za zaginioną w 2007 roku Madeleine McCann. Julia Wandelt usłyszała zarzuty o prześladowania rodziców dziewczynki, bombardowania ich e-mailami i telefonami - podaje AFP.

24-latka w poniedziałek zaprzeczyła zarzutom nękania w czasie od czerwca 2022 r. do lutego 2025 r. Madeleine zniknęła 3 maja 2007 r. z apartamentu w nadmorskim kurorcie Praia da Luz w Portugalii.

Zaginięcie Madeleine McCann. Proces Polki

Prokuratorzy w Leicester stwierdzili, że istnieją "jednoznaczne dowody naukowe" na to, że Julia Wandelt nie ma żadnych rodzinnych powiązań z rodziną McCannów - pisze AFP. Kobieta utrzymywała, że pamięta dzieciństwo Madeleine i czas jej zaginięcia. Twierdziła, że została porwana i wywieziona do Polski.

Prokurator Michael Duck na początku procesu podkreślił, że w chwili zniknięcia Madeleine Wandelt nie była w jej wieku. Od czerwca 2022 r. Wandelt próbowała przekonać "każdego, kto był gotów jej słuchać", że to ona jest zaginionym dzieckiem - cytuje agencja.

Wysłała "zmienione" zdjęcia młodszej siostrze Madeleine. Pojawiała się także pod domem Kate i Gerry'ego McCannów.

- Można by pokusić się o myślenie, że ma to pewną miarę wiarygodności, ale możemy, na tym bardzo wczesnym etapie tropu, wyjaśnić: Julia Wandelt nie jest Madeline McCann - powiedział Duck.

Zaginięcie Madeleine McCann

W zeszłym miesiącu z niemieckiego więzienia wyszedł główny podejrzany w sprawie zaginięcia McCann - Christian Brueckner.

Z powodu braku dowodów nie został on jednak oskarżony. Mężczyzna odbył karę siedmiu lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec 72-letniej Amerykanki.

Źródło: AFP

