Polityk PiS spotkał się z Braunem w Brukseli. "Wiążę nadzieje"
Ryszard Czarnecki został zaproszony do Brukseli przez Grzegorza Brauna, aby wygłosił wystąpienie na temat Unii Europejskiej. Obecność polityka PiS na wydarzeniu zaczęła być wiązana z jego ewentualnym dołączeniem do Konfederacji Korony Polskiej. Czarnecki stanowczo zaprzeczył jednak zmiany barw partyjnych. Wspomniał również o Ziobrze.
W skrócie
- Ryszard Czarnecki został zaproszony przez Grzegorza Brauna do Brukseli na spotkanie dotyczące Unii Europejskiej.
- Krążyły spekulacje o możliwym dołączeniu Czarneckiego do Konfederacji Korony Polskiej, którym sam zainteresowany zaprzeczył.
- We wpisie, zamieszczonym przez Czarneckiego po spotkaniu, poruszył on temat głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry oraz współpracy politycznej między ugrupowaniami.
"Zostałem zaproszony do wystąpienia na temat Unii Europejskiej dla gości pana europosła Grzegorza Brauna, którzy na jego zaproszenie przyjechali do Brukseli" - rozpoczął swój wpis polityk.
Ryszard Czarnecki w dalszej części stwierdził, że jego wystąpienie prezes Konfederacji Korony Polskiej podsumował słowami - "pan marszałek Czarnecki dalej chce Unię naprawiać, a ja chcę wyjścia Polski z eurokołchozu".
Ryszard Czarnecki wspomniał o Zbigniewie Ziobrze
Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego dodał, że pomiędzy politykami widoczne są różnice. Ponadto zapewnił, że nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał jednak o zachowaniu członków partii Grzegorza Brauna w trakcie głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry.
"Jest natomiast faktem, że posłowie partii Grzegorza Brauna murem stanęli za Zbigniewem Ziobro podczas głosowania nad uchyleniem jego immunitetu i zgody na aresztowanie, we wszystkich głosowaniach głosując tak samo, jak PiS" - przypomniał.
Ponadto zwrócił on uwagę, że "kilka dni później europosłowie PIS murem stanęli za europosłem Braunem przy głosowaniu nad zdjęciem jego immunitetu w Parlamencie Europejskim".
"Skądinąd PiS przeforsował obronę europosła Brauna przez całą grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" - zakończył.
Ryszard Czarnecki spotkał się z gośćmi Grzegorza Brauna w Brukseli
Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania, na których widać Ryszarda Czarneckiego i Grzegorza Brauna w Brukseli. Jedno z nich udostępnił na swoim koncie na platformie X sam prezes Konfederacji Korony Polskiej. Usłyszeć można na nim słowa przywitania skierowane do Czarneckiego.
- Ryszard Czarnecki, z którego obecnością tutaj wiążę ogromne nadzieje na dalsze bujne rozwijanie teorii spiskowych, które żyją na Twitterze i w internecie już od dłuższego czasu. (…) Liczę na to, że będziemy się wspólnie owocnie skandalizować - mówił na nagraniu Grzegorz Braun.
- Cieszę się, że mogę z rodakami spotkać się na obczyźnie. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze powiedzenia paru słów czy paru zdań podrzędnie złożonych na temat tego, jak my Polacy powinniśmy walczyć o polskie interesy w Unii Europejskiej, bo to nasz podstawowy obowiązek - dodał Czarnecki.