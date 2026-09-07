Polityk AfD szydzi z Tuska. Odpowiedział na słowa polskiego premiera

W skrócie Polski premier wyraził opinię, że "tylko idioci lub zdrajcy" mogą się cieszyć ze zwycięstwa AfD, co wywołało reakcję kilku osób w mediach społecznościowych.

Europoseł AfD Tomasz Froelich skomentował wpis Donalda Tuska, sugerując mu "zjedzenie Snickersa" i dołączając emotikonki szampana.

W wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie AfD zdobyła 43,8 proc. głosów, a kolejne miejsca zajęły CDU, SPD, Die Linke, Zieloni oraz BSW.

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Z najnowszych informacji niemieckich mediów, które powołują się na wstępne dane landowej komisji wyborczej, wynika, że w niedzielnych wyborach samorządowych w Saksonii-Anhalcie AfD wygrała i zdobyła 43,8 proc. głosów.

Sukces skrajnie prawicowej partii wywołał szereg komentarzy na całym świecie i niemałe poruszenie w Polsce. W mediach społecznościowych głos zabrał m.in. Donald Tusk.

Tomasz Froelich odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Zjedz Snickersa"

"W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS" - napisał premier.

Pod wpisem szybko zaroiło się od komentarzy. Krytykę pod adresem szefa rządu wystosowali m.in. Arkadiusz Mularczyk, Jan Kanthak, czy Robert Bąkiewicz. Nieoczekiwanie głos zabrał także przedstawiciel AfD Tomasz Froelich.

Mający polskie pochodzenie europarlamentarzysta zwrócił się do polskiego premiera słowami: "Herr Tusk, zjedz Snickersa", swój wpis opatrując emotikonką przedstawiającą dwa kieliszki szampana.

Wielki sukces AfD w Saksonii-Anhalt. Jednoznaczne zwycięstwo skrajnej prawicy

W niedzielę o godz. 18. zakończyły się wybory regionalne w niemieckiej Saksonii-Anhalt, których faworytem niemal od początku była AfD. Przewidywania analityków ostatecznie się potwierdziły.

Z nowych danych wynika, że drugie miejsce w wyborach zajęła CDU, która zdobyła 17,2 proc. (spadek o 19,9 pkt. proc. w porównaniu z wyborami w 2021 r.). Lewicowe SPD i Die Linke zdobyły odpowiednio 9,3 proc. i 8,6 proc.

Na Zielonych głos oddało 8,9 proc. wyborców. BSW, które może decydować o kształcie lokalnych władz zdobyło 5,3 proc.

W poniedziałek rano rezultat wyborów w niemieckim landzie komentował szef polskiego MSZ.

- Od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho - powiedział Radosław Sikorski, oceniając wyniki głosowania jako "bardzo niepokojący sygnał".



