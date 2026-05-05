W skrócie Według sondażu Deltapoll dla 'The Mirror', większość Brytyjczyków poparłaby dziś powrót do Unii Europejskiej.

Premier Keir Starmer podkreślił podczas Europejskiego Szczytu Politycznego potrzebę ściślejszej współpracy europejskich państw w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście napięć z administracją Donalda Trumpa.

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął rozmowy o udziale w unijnym programie pożyczkowym dla Ukrainy, co mogłoby przynieść korzyści gospodarcze i dostęp do kontraktów dla brytyjskich firm.

Większość Brytyjczyków opowiada się dziś za odwróceniem skutków Brexitu - wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez Deltapoll dla brytyjskiego dziennika "The Mirror".

Jak zauważa gazeta, badanie pokazuje zmianę nastrojów społecznych w czasie, gdy premier Keir Starmer intensyfikuje działania na rzecz zacieśnienia współpracy z Unią Europejską, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy.

Według sondażu aż 59 proc. respondentów zadeklarowało, że w nowym referendum poparłoby ponowne przystąpienie Wielkiej Brytanii do UE. To niemal trzech na pięciu ankietowanych.

Wielka Brytania. Starmer o napięciach z USA i konieczności współpracy w Europie

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podczas Europejskiego Szczytu Politycznego podkreślał, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Polityk mówił o napięciach w relacjach międzynarodowych i konieczności wspólnego działania europejskich państw.

- Nie możemy zaprzeczyć, że niektóre sojusze, na których polegamy, nie znajdują się w takiej kondycji, w jakiej byśmy chcieli - stwierdził szef brytyjskiego rządu.

Starmer zaznaczył jednocześnie, że Wielka Brytania nadal blisko współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach obronności, bezpieczeństwa i wywiadu. Dodał jednak, że państwa europejskie powinny "zintensyfikować działania" w zakresie bezpieczeństwa.

Wypowiedzi premiera padły po kolejnych ostrych komentarzach Donalda Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Prezydent USA krytykował państwa Europy za brak zaangażowania w konflikt z Iranem i ponownie groził ograniczeniem amerykańskiej obecności w NATO.

Pożyczka z UE dla Ukrainy. Londyn chce uczestniczyć

Jak podaje "The Mirror" brytyjski rząd rozpoczął negocjacje dotyczące udziału w unijnym programie pożyczkowym dla Ukrainy o wartości 78 miliardów funtów, czyli około 90 miliardów euro. Program został zatwierdzony przez UE po porażce Viktora Orbana w wyborach na Węgrzech.

Jeśli Londyn dołączy do inicjatywy, brytyjskie firmy będą mogły ubiegać się o kontrakty związane z dostawami sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Starmer przekonuje, że współpraca z UE przyniesie korzyści także brytyjskiej gospodarce.

- Bycie bliżej Europy leży w naszym interesie narodowym - podkreślił premier. Jak dodał, potencjalne korzyści gospodarcze i nowe miejsca pracy "przewyższą koszty".

Według "Timesa" Unia Europejska może jednak oczekiwać od Wielkiej Brytanii wpłaty około miliarda funtów rocznie w zamian za szerszy dostęp do jednolitego rynku.

Deltapoll przeprowadził ankiety online z udziałem 3353 dorosłych Brytyjczyków w okresie od 26 kwietnia do 1 maja 2026 roku, w tym 1012 respondentów z Walii i 1041 respondentów ze Szkocji.

Źródło: "The Mirror"

