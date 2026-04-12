W skrócie Partia AfD w Niemczech zaproponowała możliwość ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream, który został uszkodzony w 2022 roku.

AfD chce także powrotu do energii jądrowej, utrzymania węgla i gazu oraz likwidacji dotacji na energię odnawialną i zmian w ustawodawstwie klimatycznym.

W Magdeburgu odbyły się protesty przeciwko AfD podczas regionalnego kongresu partii, w którym wzięło udział około 650 osób według policji.

Niemiecka partia AfD chce reaktywować prowadzące do Rosji pod dnie Bałtyku gazociągi Nord Stream. W dokumencie programowym klubu poselskiego AfD w Bundestagu, obradującego w Cottbus, napisano:

"Będziemy dalej dywersyfikować dostawy gazu i ropy w interesie Niemiec, unikać nowych zależności importowych oraz umożliwimy uruchomienie istniejących szlaków dostawczych, takich jak gazociąg Nord Stream".

Sprawa Nord Stream 1 i 2. Uszkodzone po ataku

Nord Stream 1 i 2, zbudowane w celu transportu rosyjskiego gazu do Niemiec, zostały poważnie uszkodzone we wrześniu 2022 roku w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. Jak dotąd nie ma planów ich naprawy, a tym bardziej uruchomienia. Przez Nord Stream 1 wcześniej płynął rosyjski gaz do Niemiec. Nord Stream 2 nie był jeszcze uruchomiony.

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę Niemcy i Unia Europejska próbują poprzez sankcje osłabić przywódcę Kremla Władimira Putina. Sprzedaż gazu przez Nord Stream przyniosłaby Rosji dochody.

AfD za węglem i gazem. Chcą zlikwidować dotacje na energię odnawialną

Oprócz reaktywacji Nord Stream AfD, która przez niemiecki kontrwywiad jest klasyfikowana jako ugrupowanie częściowo skrajnie prawicowe, chce również reaktywować w Niemczech energię jądrową. Partia odrzuca też odejście od paliw kopalnych, węgiel i gaz mają być nadal wykorzystywane - wynika z programu klubu poselskiego AfD w Bundestagu.

Ponadto posłowie chcą zlikwidować dotacje na energię wiatrową i słoneczną oraz uchylić szereg ustaw. Należą do nich ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o przyspieszeniu rozbudowy sieci, ustawa o ochronie klimatu oraz ustawa o zapotrzebowaniu na powierzchnie pod energię wiatrową. Ustawy te zostały wprowadzone w Niemczech w celu ochrony klimatu.

Niemcy. Protesty przeciwko AfD

W Magdeburgu - stolicy Saksonii-Anhalt - odbywa się w ten weekend kongres regionalnego oddziału AfD. W sobotę, 11 kwietnia, przed budynkiem, w którym obraduje partia, odbyły się protesty. Wiele osób trzymało tęczowe flagi i transparentami z napisami: "Nie dla rasizmu", "Magdeburg za zakazem AfD". Według danych policji w całym Magdeburgu odbyło się pięć zgromadzeń i marszów, w których wzięło udział łącznie około 650 osób.

Oddział AfD w Saksonii-Anhalt zamierza wykorzystać dwudniowy kongres do opracowania programu wyborczego na wrześniowe wybory do regionalnego parlamentu - landtagu. Partia liczy na uzyskanie bezwzględnej większości i po raz pierwszy chce samodzielnie utworzyć rząd w jednym z niemieckich krajów związkowych. Sondaże dają jej obecnie poparcie rzędu 39 procent.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Deutsche Welle

Katarzyna Domagała-Pereira/Redakcja Polska Deutsche Welle

