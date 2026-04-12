Polityczny zwrot w Niemczech? AfD chce reaktywacji Nord Stream
Niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec zapowiada możliwość ponownego uruchomienia gazociągów Nord Stream, mimo że instalacje zostały poważnie uszkodzone w wyniku eksplozji w 2022 roku. Propozycja, zawarta w dokumencie programowym klubu poselskiego ugrupowania w Bundestagu, wpisuje się w szerszą wizję zmian w niemieckiej polityce energetycznej - od powrotu do energii jądrowej po odejście od wsparcia dla odnawialnych źródeł.
W skrócie
- Partia AfD w Niemczech zaproponowała możliwość ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream, który został uszkodzony w 2022 roku.
- AfD chce także powrotu do energii jądrowej, utrzymania węgla i gazu oraz likwidacji dotacji na energię odnawialną i zmian w ustawodawstwie klimatycznym.
- W Magdeburgu odbyły się protesty przeciwko AfD podczas regionalnego kongresu partii, w którym wzięło udział około 650 osób według policji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Niemiecka partia AfD chce reaktywować prowadzące do Rosji pod dnie Bałtyku gazociągi Nord Stream. W dokumencie programowym klubu poselskiego AfD w Bundestagu, obradującego w Cottbus, napisano:
"Będziemy dalej dywersyfikować dostawy gazu i ropy w interesie Niemiec, unikać nowych zależności importowych oraz umożliwimy uruchomienie istniejących szlaków dostawczych, takich jak gazociąg Nord Stream".
Sprawa Nord Stream 1 i 2. Uszkodzone po ataku
Nord Stream 1 i 2, zbudowane w celu transportu rosyjskiego gazu do Niemiec, zostały poważnie uszkodzone we wrześniu 2022 roku w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. Jak dotąd nie ma planów ich naprawy, a tym bardziej uruchomienia. Przez Nord Stream 1 wcześniej płynął rosyjski gaz do Niemiec. Nord Stream 2 nie był jeszcze uruchomiony.
Od czasu ataku Rosji na Ukrainę Niemcy i Unia Europejska próbują poprzez sankcje osłabić przywódcę Kremla Władimira Putina. Sprzedaż gazu przez Nord Stream przyniosłaby Rosji dochody.
AfD za węglem i gazem. Chcą zlikwidować dotacje na energię odnawialną
Oprócz reaktywacji Nord Stream AfD, która przez niemiecki kontrwywiad jest klasyfikowana jako ugrupowanie częściowo skrajnie prawicowe, chce również reaktywować w Niemczech energię jądrową. Partia odrzuca też odejście od paliw kopalnych, węgiel i gaz mają być nadal wykorzystywane - wynika z programu klubu poselskiego AfD w Bundestagu.
Ponadto posłowie chcą zlikwidować dotacje na energię wiatrową i słoneczną oraz uchylić szereg ustaw. Należą do nich ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o przyspieszeniu rozbudowy sieci, ustawa o ochronie klimatu oraz ustawa o zapotrzebowaniu na powierzchnie pod energię wiatrową. Ustawy te zostały wprowadzone w Niemczech w celu ochrony klimatu.
Niemcy. Protesty przeciwko AfD
W Magdeburgu - stolicy Saksonii-Anhalt - odbywa się w ten weekend kongres regionalnego oddziału AfD. W sobotę, 11 kwietnia, przed budynkiem, w którym obraduje partia, odbyły się protesty. Wiele osób trzymało tęczowe flagi i transparentami z napisami: "Nie dla rasizmu", "Magdeburg za zakazem AfD". Według danych policji w całym Magdeburgu odbyło się pięć zgromadzeń i marszów, w których wzięło udział łącznie około 650 osób.
Oddział AfD w Saksonii-Anhalt zamierza wykorzystać dwudniowy kongres do opracowania programu wyborczego na wrześniowe wybory do regionalnego parlamentu - landtagu. Partia liczy na uzyskanie bezwzględnej większości i po raz pierwszy chce samodzielnie utworzyć rząd w jednym z niemieckich krajów związkowych. Sondaże dają jej obecnie poparcie rzędu 39 procent.
Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Deutsche Welle
Katarzyna Domagała-Pereira/Redakcja Polska Deutsche Welle