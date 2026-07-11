Polityczny wstrząs w Berlinie. Burmistrz ogłosił decyzję
Przekonywał, że od samego początku skupił się na naprawie sytuacji, a w rzeczywistości grał w tenisa ze swoją partnerką. Burmistrz Berlina Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się o reelekcję w zaplanowanych na wrzesień wyborach po tym, jak media ujawniły, że kłamał w sprawie swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.
W skrócie
- Burmistrz Berlina Kai Wegner zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję po doniesieniach medialnych o jego nieprawdziwych oświadczeniach dotyczących działań podczas styczniowego blackoutu.
- Media ustaliły, że podczas pierwszego dnia awarii burmistrz nie zajmował się koordynacją działań naprawczych, lecz grał w tenisa ze swoją partnerką.
- Kai Wegner przeprosił za swoje zachowanie i wycofał się z wyborów, by umożliwić kolegom z partii prowadzenie kampanii "bez obciążeń".
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Swoją decyzję Kai Wegner ogłosił w trakcie piątkowej konferencji prasowej. Jak pisze "Die Zeit", burmistrz Berlina zrezygnował z ubiegania się o reelekcję w zaplanowanych na wrzesień wyborach lokalnych.
To konsekwencja obciążających go publikacji mediów. Dziennikarze ustalili, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu niemieckiej stolicy.
W trakcie fali mrozów od prądu zostało odciętych około 100 tys. osób. Według "Tagesspiegel" burmistrz skłamał, twierdząc, że w pierwszym dniu awarii prowadził rozmowy telefoniczne już nad ranem, skupiając się na koordynacji działań naprawczych. W rzeczywistości miał on wtedy grać w tenisa ze swoją partnerką.
Skandal po blackoucie w Berlinie. Burmistrz ogłosił decyzję
Polityk za swoje zachowanie przeprosił. Tłumaczył, że "chciał oczyścić głowę", a jego telefon był wyłączony. - Tak, popełniłem błędy w komunikacji. I to była kompletna klapa - przyznał burmistrz Berlina na piątkowej konferencji prasowej.
- Już przeprosiłem za to Berlińczyków i Berlinki, najbardziej sam się z tego powodu denerwuję - kontynuował Wegner. - Nie jestem już w stanie przebić się ze swoim przekazem, jedna dyskusja przesłania wszystko pozostałe - dodał.
Wycofując się z walki o reelekcję, Wegner powiedział, że chce umożliwić swoim partyjnym kolegom prowadzenie kampanii wyborczej "bez obciążeń". - Zamierzam zrezygnować z bycia czołowym kandydatem i nie będę ponownie ubiegać się o to stanowisko. Celem jest, by CDU, zaczynając od nowa, mogła wystartować tak, byśmy mogli zapobiec powstaniu lewicowego sojuszu - powiedział.
Wybory w Berlinie zostały zaplanowane na 20 września. Wegner pełni funkcję włodarza niemieckiej stolicy od 2023 roku.
Źródła: "Die Zeit", "Tagesspiegel"