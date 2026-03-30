Polityczny sygnał z Tajwanu. Liderka opozycji przyjmie zaproszenie
Przewodnicząca Kuomintangu, największej partii opozycyjnej na Tajwanie, odwiedzi Chiny na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga - poinformowało ugrupowanie. Wizyta ma odbyć się miesiąc przed planowanym szczytem Donalda Trumpa w Pekinie. Biorąc pod uwagę kontekst sporu o terytorium azjatyckiej wyspy, ruch ten może być nie tylko dyplomatycznym, ale i politycznym sygnałem dla rządu Tajwanu oraz USA.
W skrócie
- Przewodnicząca Kuomintangu Cheng Li-wun odwiedzi Chiny na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga w dniach 7-12 kwietnia, odwiedzając Pekin, Szanghaj i prowincję Jiangsu.
- Kuomintang wyraził poparcie dla zwiększenia wydatków na obronę Tajwanu, jeśli zostaną przedstawione szczegóły projektu.
- Stany Zjednoczone i administracja Tajwanu dążą do zwiększenia budżetu obronnego, podczas gdy Chiny sprzeciwiają się takim działaniom oraz formalnej niepodległości wyspy.
Kuomintang, w przeciwieństwie do rządzącej w Tajpej Demokratycznej Partii Postępowej, dopuszcza możliwość ścisłej współpracy z Chinami.
Partia wskazuje na chińsko-tajwańskie więzi kulturowe i naciska na neutralny dialog i handel, przez co bywa postrzegana jako przychylna komunizmowi.
Tajwan. Pekin zaprasza liderkę Kuomintangu na spotkanie
Jak poinformowali przedstawiciele Kuomintangu, liderka partii Cheng Li-wun odwiedzi Chiny w dniach 7-12 kwietnia. W programie podróży na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga znalazły się Pekin, Szanghaj oraz wschodnia prowincja Jiangsu.
Cheng, która w październiku wygrała wybory na przewodniczącą partii, zasygnalizowała przesunięcie w kierunku bliższych relacji z Chinami niż miał jej poprzednik Eric Chu. Według agencji Reutera były lider Kuomintangu od mianowania w 2021 roku ani razu nie odwiedził Pekinu.
Przewodnicząca tajwańskiej opozycji "wyraziła nadzieję, że obie partie (Kuomintang i Komunistyczna Partia Chin) będą współpracować, aby promować pokojowy rozwój stosunków między cieśninami, wzmacniać wymiany i współpracę między brzegami, zapewnić pokój w cieśninie Tajwańskiej oraz poprawiać dobrobyt mieszkańców" - poinformowała partia.
Tajwan. Polityczny kontekst zaproszenia
Zapowiedź spotkania pojawia się w czasie, gdy rząd prezydenta Tajwanu Laego Ching-te próbuje przekonać parlament do zwiększenia wydatków na obronę o 40 miliardów dolarów. Kuomintang zadeklarował, że poprze zwiększenie potencjału militarnego, jeśli pozna więcej szczegółów projektu.
Za zwiększeniem wydatków na obronę Tajwanu opowiada się amerykańska administracja. - Uchwalenie specjalnego budżetu obronnego jest dla mnie i moich kolegów w Waszyngtonie bardzo ważne - powiedział republikański senator John Curtis podczas delegacji senackiej w Tajpej.
Chiny jednak wielokrotnie podkreślały, że dozbrajanie wyspy i jej dążenie do formalnego ogłoszenia niepodległości będą skutkowały wybuchem wojny.
Obecna forma rządu na Tajwanie ukształtowała się po przegranej Kuomintangu, który wcześniej sprawował władzę w Chinach, w chińskiej wojnie domowej.
W 1949 roku zwolennicy partii uciekli na wyspę, gdzie ustanowili tzw. rządy twardej ręki, twierdząc, że są prawowitym rządem całych Chin. W latach 90. ustąpiono z dyktatury, natomiast Tajwan podtrzymał niezależność od Pekinu.
Źródła: AFP, Reuters