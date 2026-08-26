Polityczny spór w Danii. "Ksiądz na telefon" dla parlamentarzystów

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Decyzja prezydium parlamentu w Danii stała się źródłem politycznego sporu. Członkom Folketingu udostępniono opiekuna duchowego, z którym telefonicznie będzie można umówić się na spotkanie. Wśród argumentów uzasadniających inicjatywę wymieniono "szczególną potrzebę rozmowy z księdzem na temat żalu i przebaczenia", którą mogą mieć parlamentarzyści.

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Obrady Folketingu: pełna sala parlamentarzystów, osoba przemawia przy mównicy, drewniane ściany, duże okna.
Posiedzenie duńskiego FolketinguKRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

W skrócie

  • Prezydium duńskiego parlamentu zdecydowało o udostępnieniu parlamentarzystom możliwości kontaktu z opiekunem duchowym przez telefon.
  • Wprowadzenie duchownego w Folketingu wywołało kontrowersje ze względu na świecki charakter sfery publicznej w Danii.
  • Do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego należy około 70 procent społeczeństwa, jednak Duńczycy rzadko uczestniczą w nabożeństwach.
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Duńscy parlamentarzyści otrzymają opiekuna duchowego "na telefon" zapewnionego przez Kościół Ewangelicko-Luterański - zdecydowało we wtorek prezydium duńskiego parlamentu - Folketingu. W świeckiej Danii sprawa wywołała kontrowersje.

Dania. Opiekun duchowy "na telefon" dla parlamentarzystów

Według umowy z biskupem Kopenhagi posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w "sprawach prywatnych i egzystencjalnych".

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Natomiast duchowny, jak ustalono, nie będzie mieć własnego biura w parlamencie, ma działać w ramach normalnej posługi. Początkowo zakładano, że ksiądz zostanie oddelegowany do pracy w parlamencie, jednak politycy ostatecznie nie doszli do porozumienia, część posłów sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu.

Spór w Folketingu. Ministra o "szczególnej potrzebie rozmowy z księdzem"

W Danii sfera publiczna jest świecka - posługa duchownego w parlamencie wywołała debatę. Jak argumentowała pomysłodawczyni i członkini Folketingu, a obecnie socjaldemokratyczna minister ds. zdrowia i wyznań Ida Auken, politycy mogą mieć "szczególną potrzebę rozmowy z księdzem na temat żalu i przebaczenia".

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Polityczka została skrytykowana przez swoich partyjnych kolegów za opublikowanie entuzjastycznego filmu, na którym decyzję prezydium nazwała "zwycięstwem". Niektórzy działacze w ramach sprzeciwu opuścili ugrupowanie, podkreślając że to nie rady parafialne przyczyniły się do demokracji, a związki zawodowe.

Do duńskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (zwanego również Kościołem Danii lub Duńskim Kościołem Narodowym) zapisanych jest około 70 proc. społeczeństwa, ale Duńczycy rzadko uczęszczają na nabożeństwa.

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