W skrócie Prezydium duńskiego parlamentu zdecydowało o udostępnieniu parlamentarzystom możliwości kontaktu z opiekunem duchowym przez telefon.

Wprowadzenie duchownego w Folketingu wywołało kontrowersje ze względu na świecki charakter sfery publicznej w Danii.

Do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego należy około 70 procent społeczeństwa, jednak Duńczycy rzadko uczestniczą w nabożeństwach.

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Duńscy parlamentarzyści otrzymają opiekuna duchowego "na telefon" zapewnionego przez Kościół Ewangelicko-Luterański - zdecydowało we wtorek prezydium duńskiego parlamentu - Folketingu. W świeckiej Danii sprawa wywołała kontrowersje.

Dania. Opiekun duchowy "na telefon" dla parlamentarzystów

Według umowy z biskupem Kopenhagi posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w "sprawach prywatnych i egzystencjalnych".

Natomiast duchowny, jak ustalono, nie będzie mieć własnego biura w parlamencie, ma działać w ramach normalnej posługi. Początkowo zakładano, że ksiądz zostanie oddelegowany do pracy w parlamencie, jednak politycy ostatecznie nie doszli do porozumienia, część posłów sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu.

Spór w Folketingu. Ministra o "szczególnej potrzebie rozmowy z księdzem"

W Danii sfera publiczna jest świecka - posługa duchownego w parlamencie wywołała debatę. Jak argumentowała pomysłodawczyni i członkini Folketingu, a obecnie socjaldemokratyczna minister ds. zdrowia i wyznań Ida Auken, politycy mogą mieć "szczególną potrzebę rozmowy z księdzem na temat żalu i przebaczenia".

Polityczka została skrytykowana przez swoich partyjnych kolegów za opublikowanie entuzjastycznego filmu, na którym decyzję prezydium nazwała "zwycięstwem". Niektórzy działacze w ramach sprzeciwu opuścili ugrupowanie, podkreślając że to nie rady parafialne przyczyniły się do demokracji, a związki zawodowe.

Do duńskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (zwanego również Kościołem Danii lub Duńskim Kościołem Narodowym) zapisanych jest około 70 proc. społeczeństwa, ale Duńczycy rzadko uczęszczają na nabożeństwa.



