Polityczny kryzys u sąsiada Polski. Rząd będzie ignorował prezydenta
W Czechach pogłębia się kryzys relacji prezydenta z rządem. Minister spraw zagranicznych Petr Macinka otwarcie zadeklarował, że będzie ignorował kancelarię Petra Pavla po tym, jak prezydent odmówił nominacji na ministra jego partyjnego kolegi. Spór dotyczy także pomocy militarnej dla Ukrainy.
W skrócie
- Minister spraw zagranicznych Petr Macinka zapowiedział ignorowanie kancelarii prezydenta Petra Pavla po odmowie nominacji Filipa Turka na ministra środowiska.
- W niedzielę w Pradze na ulicę wyszło kilkadziesiąt tysięcy protestujących przeciwko planowanym przez rząd reformom.
- Wcześniej premier Babisz odmówił zgody na przekazanie Ukrainie samolotów L-159 wbrew poparciu prezydenta Pavla dla tej inicjatywy.
Spór na linii prezydent-rząd eskalował po ujawnieniu przez Pavla SMS-a, jakiego otrzymał jego doradca od szefa dyplomacji. Macinka miał grozić w nich, że jeśli prezydent nie nominuje na ministra środowiska Filipa Turka (partia Zmotoryzowani, której Macinka jest szefem), to Pavel nie pokieruje czeską delegacją na szczyt NATO.
- Najrozsądniejszym sposobem, aby nie eskalować sytuacji, jest ignorowanie kancelarii prezydenta - powiedział Macinka w telewizji publicznej, stwierdzając, że prezydent łamie konstytucję. Szef czeskiej dyplomacji odrzuca także głosy opozycji wzywające go do złożenia dymisji.
Kryzys polityczny w Czechach. Eskaluje spór prezydenta z rządem, dziesiątki tysięcy protestujących w Pradze
Prezydent odmówił nominowania Turka najpierw na ministra spraw zagranicznych, a następnie ministra środowiska ze względu na jego wypowiedzi, które w ocenie prezydenta wyrażały sympatie do nazistowskich Niemiec.
W związku z domową złożenia rezygnacji Macinka Izba Poselska parlamentu będzie głosować nad wotum nieufności wobec rządu. Sprzeciw opozycji budzi zwłaszcza aktywność polityków partii Zmotoryzowani.
Przeciwko rządowi protestowali w niedzielę uczestnicy marszu "Milion chwil dla demokracji", który przeszedł ulicami Pragi. Liczebność manifestacji oszacowano na 80-90 tys. osób. Sprzeciw obywateli wzbudziły planowane przez rząd Babisza reformy, m.in. w służbie cywilnej i finansowaniu mediów publicznych.
Rząd przeciwny przekazaniu samolotów Ukrainie. "To zamknięta sprawa"
Konflikt pomiędzy Babiszem a Pavlem dotyczy także czeskiego wsparcia dla Ukrainy. Prezydent popierał pomysł sprzedaży Ukraińcom lekkich samolotów L-159, na co szef rządu w zdecydowany sposób nie wyraził zgody.
- Nie ma L-159 i nie będzie L-159. To zamknięta sprawa - podkreślał premier Babisz pod koniec stycznia, stwierdzając, że aktywność Pavla w tej kwestii świadczy, że "prezydent jest już w trakcie kampanii".