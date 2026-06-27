Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Prezydent zapowiada rezygnację

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Prezydent Serbii Aleksandar Vucić zapowiedział rezygnację z urzędu. Ogłosił również plany dotyczące przeprowadzenia wyborów powszechnych. - Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnację - powiedział podczas konferencji. Postulat organizacji przedterminowych wyborów jest podnoszony od ponad roku na masowych protestach antyrządowych.

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Prezydent Serbii Aleksandar Vucić podczas konferencji prasowej
Prezydent Serbii Aleksandar VucićMEHMET ALI OZCAN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Aleksandar Vucić ogłosił, że za kilka tygodni zrezygnuje z funkcji prezydenta Serbii i zapowiedział wybory powszechne.
  • Prezydent planuje zarządzić przedterminowe wybory parlamentarne i zaoferować wsparcie swojej partii podczas kampanii wyborczej.
  • Od końca 2024 roku w Serbii trwały masowe protesty antyrządowe, których uczestnicy domagali się rozliczenia winnych tragedii w Nowym Sadzie oraz przedterminowych wyborów.
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- Dziękuję partnerom koalicyjnym, którzy niejednokrotnie stali przy nas. Dziękuję, że byli z nami i wspólnie rozwijali Serbię. Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnację - wyznał Aleksandar Vucić podczas wiecu swoich zwolenników w Belgradzie.

"Powiedział, że to ostatni raz, kiedy przemawia na wiecu jako prezydent" - relacjonował portal Telegraf.

Druga i ostatnia kadencja Vucicia powinna zakończyć się w połowie 2027 roku. Prezydent podjął decyzję o rezygnacji na tle podnoszonych od roku w Serbii apeli, by przeprowadzić przedterminowe wybory.

Prezydent Serbii zamierza zrezygnować. Proponuje partii wsparcie

Vucic zadeklarował również, że zarządzi przedterminowe wybory parlamentarne, podczas których zamierza pomóc swojej partii.

- Powiedziałem przewodniczącemu Serbskiej Partii Postępowej, że w nadchodzących wyborach, jeśli tego będą chcieli, razem z wami pomogę zdobyć zaufanie narodu. Moja propozycja, którą zaakceptowali, jest taka, aby lista nosiła nazwę Zjednoczona Serbia. Wierzę, że pokonamy ich (opozycjonistów - red.) bardziej zdecydowanie niż kiedykolwiek wcześniej - dodał prezydent Serbii.

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Ostatnie tygodnie swojej prezydentury Vucić zamierza wykorzystać m.in. na wydanie decyzji o ułaskawieniach. - W najbliższym czasie ułaskawię wiele osób, zarówno naszych, jak i ich (opozycjonistów - red.), bo oni również są nasi, wszyscy jesteśmy jedną rodziną - wyjaśnił.

Serbia targana sporami politycznymi. Protesty trwały od ponad roku

Obecnie w Serbii u władzy pozostaje Serbska Partia Postępowa, której jednym z liderów jest urzędujący prezydent. Ugrupowanie dominuje na tamtejszej scenie politycznej od 2012 roku i przewodzi koalicji rządowej.

Ostatnie wybory do serbskiego parlamentu odbyły się w grudniu 2023 roku - również zorganizowano je przedterminowo. Wokół nich narosło jednak wiele kontrowersji, w tym zarzuty o ustawione głosowanie. "We wstępnym raporcie misji obserwacyjnej OBWE wskazano, że wybory trudno uznać za uczciwe ze względu na systemową przewagę partii rządzącej, korzystającej podczas kampanii z zasobów państwowych, wywieranie presji na pracowników sektora publicznego i przekaz medialny przychylny władzy" - wyjaśniał Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW).

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Kolejne wybory parlamentarne miały odbyć się planowo do końca 2027 roku. Jednakże od listopada 2024 roku kraj trawiły antyrządowe protesty, zapoczątkowane katastrofą budowlaną na dworcu w Nowym Sadzie, w której zginęło 16 osób. Na początku 2026 roku demonstracje nasiliły się - "ich uczestnicy nadal domagają się rozliczenia winnych tragedii i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych" - zauważono w raporcie OSW.

Protestujący, opozycja i część organizacji praw człowieka twierdzą, że katastrofa na dworcu kolejowym była oznaką szerszego złego zarządzania projektami budowlanymi i korupcji rządu.

Źródła: Danas, Telegraf, Reuters

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