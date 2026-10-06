Polityczne trzęsienie ziemi w Kanadzie. Separatyści wracają do władzy w Quebecu

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Przez ponad dekadę byli poza władzą. Teraz separatyści z Parti Québécois wygrali wybory w prowincji Quebec i szykują się do utworzenia rządu mniejszościowego. Lider ugrupowania już teraz zapowiedział krok, który może ponownie postawić pod znakiem zapytania przyszłość Quebecu w Kanadzie.

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Lider Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon przemawia do zwolenników po wyborach w Quebecu.
Parti Québécois świętuje zwycięstwo w wyborachGraham HughesEast News

W skrócie

  • Parti Québécois zdobyła najwięcej mandatów w wyborach do parlamentu Quebecu i planuje utworzyć rząd mniejszościowy.
  • Lider ugrupowania zapowiada przeprowadzenie trzeciego referendum dotyczącego suwerenności Quebecu podczas swojej pierwszej kadencji.
  • Media kanadyjskie informowały o możliwym wsparciu finansowym i psychologicznym dla separatystów ze strony podmiotów amerykańskich.
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Separatyści z Parti Québécois (PQ) utworzą rząd po poniedziałkowych wyborach do parlamentu Quebecu - wynika z prognoz kanadyjskich mediów. Będzie to jednak rząd mniejszościowy.

Według szacunków publicznego nadawcy Radio-Canada PQ zdobędzie 59 miejsc w liczącym 127 deputowanych Zgromadzeniu Narodowym. Do większości potrzebne są 64 mandaty.

Partia Liberalna Quebecu ma zdobyć 40 miejsc, Partia Konserwatywna Quebecu - 19, a Québec solidaire - dziewięć. Rządząca prowincją od 2018 roku Coalition Avenir Québec według tych szacunków nie uzyska żadnego mandatu. Wyniki mogą jeszcze ulec zmianie po przeliczeniu wszystkich głosów.

Kanada. Parti Québécois wygrywa wybory. Separatyści wracają do władzy

PQ ostatni raz sprawowało władzę po wyborach w 2012 roku. CTV News zwraca uwagę, że partia pozostaje poza władzą od 2014 roku.

Lider ugrupowania Paul St-Pierre Plamondon zapowiada przeprowadzenie w czasie swojej pierwszej kadencji trzeciego referendum dotyczącego suwerenności Quebecu. W dwóch wcześniejszych głosowaniach - w 1980 i 1995 roku - zwolennicy odłączenia prowincji od Kanady przegrali.

Lider Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon stoi przy urnie wyborczej podczas głosowania w Quebecu.
Paul St-Pierre Plamondon podczas wyborów w QuebecuANDREJ IVANOVEast News

Premier Kanady Mark Carney pogratulował Plamondonowi. Zapewnił również, że chce wspierać przedsiębiorców i pracowników w Quebecu, tworzyć miejsca pracy, przeciwdziałać bezdomności i zwiększać liczbę dostępnych mieszkań.

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Do udziału w wyborach uprawnionych było 6,4 mln mieszkańców prowincji. Ponad 1,6 mln z nich, czyli nieco ponad jedna czwarta uprawnionych, oddało głos wcześniej, w ramach głosowania przedterminowego.

Quebec. Lider zwycięskiej partii zapowiada referendum

Kwestia niepodległości Quebecu była jednym z istotnych tematów kampanii. Plamondon mówił o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących przyszłości prowincji.

"Montreal Gazette" informowała, że lider PQ podróżował po Europie, promując ideę secesji Quebecu. Gazeta wskazywała również, że ugrupowanie próbowało doprowadzić do spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji podczas wojny celnej.

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Plamondon zaprzeczał kontaktom Waszyngtonem. Zapowiadał jednak, że w przypadku zwycięstwa będzie musiał rozmawiać bezpośrednio z Białym Domem.

Pod koniec września kanadyjskie media informowały również o możliwości amerykańskiej ingerencji kampanię wyborczą i wspierania separatystów. Opisywane przez nie dokumenty think tanku Defense Analyses and Research Corporation mówiły o wsparciu dla PQ, zarówno finansowym, jak i poprzez "psychologiczne operacje podsycające quebecki i albertański separatyzm".

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