W skrócie Parti Québécois zdobyła najwięcej mandatów w wyborach do parlamentu Quebecu i planuje utworzyć rząd mniejszościowy.

Lider ugrupowania zapowiada przeprowadzenie trzeciego referendum dotyczącego suwerenności Quebecu podczas swojej pierwszej kadencji.

Media kanadyjskie informowały o możliwym wsparciu finansowym i psychologicznym dla separatystów ze strony podmiotów amerykańskich.

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Separatyści z Parti Québécois (PQ) utworzą rząd po poniedziałkowych wyborach do parlamentu Quebecu - wynika z prognoz kanadyjskich mediów. Będzie to jednak rząd mniejszościowy.

Według szacunków publicznego nadawcy Radio-Canada PQ zdobędzie 59 miejsc w liczącym 127 deputowanych Zgromadzeniu Narodowym. Do większości potrzebne są 64 mandaty.

Partia Liberalna Quebecu ma zdobyć 40 miejsc, Partia Konserwatywna Quebecu - 19, a Québec solidaire - dziewięć. Rządząca prowincją od 2018 roku Coalition Avenir Québec według tych szacunków nie uzyska żadnego mandatu. Wyniki mogą jeszcze ulec zmianie po przeliczeniu wszystkich głosów.

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PQ ostatni raz sprawowało władzę po wyborach w 2012 roku. CTV News zwraca uwagę, że partia pozostaje poza władzą od 2014 roku.

Lider ugrupowania Paul St-Pierre Plamondon zapowiada przeprowadzenie w czasie swojej pierwszej kadencji trzeciego referendum dotyczącego suwerenności Quebecu. W dwóch wcześniejszych głosowaniach - w 1980 i 1995 roku - zwolennicy odłączenia prowincji od Kanady przegrali.

Paul St-Pierre Plamondon podczas wyborów w Quebecu ANDREJ IVANOV East News

Premier Kanady Mark Carney pogratulował Plamondonowi. Zapewnił również, że chce wspierać przedsiębiorców i pracowników w Quebecu, tworzyć miejsca pracy, przeciwdziałać bezdomności i zwiększać liczbę dostępnych mieszkań.

Do udziału w wyborach uprawnionych było 6,4 mln mieszkańców prowincji. Ponad 1,6 mln z nich, czyli nieco ponad jedna czwarta uprawnionych, oddało głos wcześniej, w ramach głosowania przedterminowego.

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Kwestia niepodległości Quebecu była jednym z istotnych tematów kampanii. Plamondon mówił o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących przyszłości prowincji.

"Montreal Gazette" informowała, że lider PQ podróżował po Europie, promując ideę secesji Quebecu. Gazeta wskazywała również, że ugrupowanie próbowało doprowadzić do spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji podczas wojny celnej.

Plamondon zaprzeczał kontaktom z Waszyngtonem. Zapowiadał jednak, że w przypadku zwycięstwa będzie musiał rozmawiać bezpośrednio z Białym Domem.

Pod koniec września kanadyjskie media informowały również o możliwości amerykańskiej ingerencji w kampanię wyborczą i wspierania separatystów. Opisywane przez nie dokumenty think tanku Defense Analyses and Research Corporation mówiły o wsparciu dla PQ, zarówno finansowym, jak i poprzez "psychologiczne operacje podsycające quebecki i albertański separatyzm".



