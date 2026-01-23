W skrócie Premier Sanae Takaichi rozwiązała niższą izbę parlamentu Japonii, wyznaczając przedterminowe wybory na 8 lutego.

Partia Liberalno-Demokratyczna dąży do samodzielnej większości, podczas gdy dotychczasowy sojusznik Komeito przystąpił do opozycji.

Przedterminowe wybory zostały skrytykowane przez opozycję z powodu obaw o opóźnienie budżetu oraz krótki czas na kampanię.

Od 21 października 2025 roku Sanae Takaichi, jako pierwsza w historii kobieta, sprawuje urząd premiera Japonii.

Według grudniowego badania dziennika "Nikkei" szefowa japońskiego rządu cieszy się 75-procentowym zaufaniem. Zamierza wobec tego wykorzystać zenit popularności i przełożyć polityczny kapitał na sukces rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD).

PLD - obecnie działająca w koalicji - dąży do uzyskania samodzielnej większości w 465-osobowej Izbie Reprezentantów, którą utraciła w 2024 r.

Przełomowy moment w japońskim parlamencie? Niższa izba rozwiązana

- Chciałabym podjąć najbardziej odważne decyzje i reformy, które mogą podzielić opinię publiczną - argumentowała Takaichi, podkreślając konieczność uzyskania silnego mandatu społecznego dla planowanych zmian w polityce bezpieczeństwa i gospodarczej.

Kilka dni wcześniej Takaichi podkreślała, że przedterminowe wybory będą również weryfikacją tego, czy słusznie objęła urząd premiera.

- Czy Sanae Takaichi nadaje się na stanowisko premiera? Chciałabym poprosić suwerenny naród o podjęcie decyzji - mówiła.

Decyzja o rozwiązaniu Izby zapadła podczas piątkowej sesji, którą posłowie zakończyli tradycyjnym, trzykrotnym okrzykiem "Banzai" (Niech żyje).

Przedterminowe wybory w Japonii

Kampania wyborcza rozpocznie się we wtorek i potrwa 12 dni. Wybory planowo mają zostać przeprowadzone 8 lutego.

PLD, tworząca obecnie koalicję z Japońską Partią Innowacji (JPI), musi zmierzyć się z nowym układem sił na scenie politycznej. Dotychczasowy wieloletni sojusznik liberałów, partia Komeito, przeszła do opozycji, formując z Konstytucyjną Partią Demokratyczną Japonii (KPDJ) nowe ugrupowanie - Sojusz Reform Centrowych.

Opozycja krytykuje rozwiązanie niższej izby, wskazując, że decyzja ta opóźni przyjęcie budżetu państwa, niezbędnego do walki z rosnącymi kosztami życia i inflacją.

Takaichi, reprezentująca twarde skrzydło konserwatywne, zamierza jednak w kampanii akcentować nie tylko gospodarkę, w tym zawieszenie na dwa lata podatku konsumpcyjnego od żywności (podczas gdy opozycja chce jego całkowitego zniesienia), ale także kwestie bezpieczeństwa narodowego w obliczu narastających napięć z Chinami.

Bezprecedensowa decyzja premier Japonii

Agencja Kyodo zwróciła uwagę, że decyzja o wyznaczeniu daty wyborów zaledwie 16 dni po rozwiązaniu izby niższej stanowi najkrótszy okres w czasach powojennych.

Zdaniem japońskich dziennikarzy ostra krytyka w stronę premier Japonii wynika z obaw, że wyborcy będą mieli zbyt mało czasu na ocenę programu opozycji.

"Chociaż premierzy mają uprawnienia do rozwiązania izby niższej, jest to pierwsze rozwiązanie na początku regularnej sesji od 60 lat" - podała agencja.

Obecne kadencje parlamentarzystów standardowo powinny wygasnąć w 2028 roku.

