W skrócie Premier Japonii Sanae Takaichi ogłosiła rozwiązanie izby niższej parlamentu i zapowiedziała przedterminowe wybory na 8 lutego.

Partia Liberalno-Demokratyczna i Japońska Partia Innowacji mają obecnie minimalną większość w parlamencie.

Przeprowadzenie przedterminowych wyborów może wpłynąć na relacje Japonii z Chinami, które wprowadziły ograniczenia eksportowe wobec Japonii.

- Dzisiaj, jako premier, podjęłam decyzję o rozwiązaniu izby niższej parlamentu w dniu 23 stycznia. Tego samego dnia zostanie ustalony harmonogram kampanii wyborczej, która rozpocznie się 27 stycznia. Głosowanie i liczenie głosów będzie miało miejsce 8 lutego - poinformowała szefowa rządu w Tokio.

Sanae Takaichi to pierwsza kobieta pełniąca urząd premiera Japonii. Szefowa rządu, ciesząca się dużym poparciem społecznym, liczy prawdopodobnie na wzmocnienie pozycji Partii Liberalno-Demokratycznej, do której należy, w parlamencie.

- Czy Sanae Takaichi nadaje się na stanowisko premiera? Chciałem poprosić suwerenny naród o podjęcie decyzji - dodała.

Japonia. Polityczne trzęsienie. Takaichi ogłasza przedterminowe wybory

Partia premier Takaichi rządzi Japonią nieprzerwanie od dziesięcioleci. W ostatnim czasie jednak jest szczególnie niepopularna, mimo dużego poparcia dla aktualnego gabinetu.

Blok rządzący, do którego należy także Japońska Partia Innowacji, dysponuje jedynie minimalną większością w parlamencie. Sytuacja ta rzutuje na możliwości realizacji programu politycznego Takaichi.

Japoński rząd w ostatnim czasie zdecydował o przyjęciu rekordowo wysokiego budżetu. Pochodzące z niego środki mają m.in. pomóc w walce z nękającą Japonię wysoką inflacją. Aby budżet mógł wejść w życie, Takaichi musi jednak uzyskać zgodę parlamentu. Zdaniem japońskiej opozycji przedterminowe wybory opóźnią jego wdrożenie.

Przedterminowe wybory w Japonii. Takaichi liczy na umocnienie w parlamencie

Przeprowadzenie przyśpieszonych wyborów może także oddziaływać na relacje Japonii z Chinami. Te są napięte, odkąd w listopadzie 2025 roku szefowa japońskiego rządu stwierdziła, że jej kraj jest gotowy zareagować w przypadku chińskiej inwazji na Tajwan.

Z jednej strony, jak wskazują analitycy, dobry wynik wyborczy może umocnić pozycję premier i pokazać stronie chińskiej, że cieszy się ona dużym poparciem. Z drugiej jednak może skutkować to zwiększeniem chińskiej presji na Japonię.

Chiny wprowadziły niedawno szeroki zakaz eksportu do Japonii towarów "podwójnego zastosowania", które mogą potencjalnie zostać wykorzystane do celów wojskowych. Pojawiają się także informacje o ograniczeniu eksportu metali ziem rzadkich.

