Polityczne trzęsienie ziemi w brytyjskim rządzie. Minister złożył rezygnację

Wes Streeting opublikował na platformie X wpis, w którym zamieścił list skierowany do Keira Starmera. Na wstępie podkreślił, że spełnił "ambitne prośby", które brytyjski premier wyznał mu w momencie, gdy zostawał ministrem zdrowia.

Następnie dotychczasowy szef resortu przytoczył najważniejsze osiągnięcia związane ze swoją działalnością. Wśród nich znalazło się skrócenie czasu dojazdów karetek pogotowia czy skrócenie czasu oczekiwania na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Streeting podkreślił przy tym, że nie udałoby się tego osiągnąć bez "znakomitego zespołu kierowniczego złożonego z ministrów, urzędników i doradców specjalnych".

"Krajowa Służba Zdrowia uosabia wszystko, co najlepsze w Wielkiej Brytanii i w naszych wartościach. Dzięki rządowi Partii Pracy jest ona na drodze do poprawy: wiele już zrobiono, ale przed nami jeszcze wiele pracy" - zaznaczył.

Dotychczasowy minister zdrowia Wielkiej Brytanii zaznaczył następnie, że przytoczone sukcesy to "dobre powody, aby pozostać na stanowisku", jednak stracił on zaufanie do premier Keira Starmera. Z tego powodu dalsze piastowanie stanowiska byłoby w jego ocenie "niehonorowe i sprzeczne z zasadami".

Streeting nawiązał przy tym do zeszłotygodniowych wyborów lokalnych, w których Partia Pracy poniosła sromotną porażkę, trącą ok. 1100 mandatów radnych w Anglii.

"Wyniki wyborów z zeszłego tygodnia były bezprecedensowe. (...) Po raz pierwszy w historii naszego kraju nacjonaliści sprawują władzę w każdym zakątku Wielkiej Brytanii" - zauważył.

W ocenie polityka sytuacja ta stanowi "zarówno egzystencjalne zagrożenie dla przyszłej integralności Wielkiej Brytanii, jak i zagrożenie dla wartości i ideałów, które uczyniły ten kraj wielkim".

"Postępowcy w całym kraju rozumieją to zagrożenie i naszą odpowiedzialność za stawienie mu czoła, ale coraz bardziej tracą wiarę w to, że Partia Pracy jest w stanie sprostać naszej historycznej odpowiedzialności" - dodał.

Ustępujący ze stanowiska szef resortu zdrowia podkreślił, że "nie ma wątpliwości, że niepopularność tego rządu była głównym i wspólnym czynnikiem porażek w Anglii, Szkocji i Walii". Jak podkreślił wszystko to, co wydarzyło się w ostatnim czasie Wielkiej Brytanii sprawiło, że "kraj nie wie, kim jesteśmy ani jakie są nasze prawdziwe wartości".

Wes Streeting zwrócił się następnie bezpośrednio do Starmera i podkreślił, że ma on "wiele wspaniałych zalet", które podziwia. Zawrócił jednak uwagę, że "tam, gdzie potrzebna jest wizja, mamy próżnię".

"Liderzy biorą na siebie odpowiedzialność, ale zbyt często oznacza to, że inni muszą ponosić konsekwencje. Musisz również słuchać swoich kolegów, w tym posłów z tylnych rzędów, a surowe traktowanie głosów sprzeciwu osłabia naszą politykę" - ocenił.

Ustępujący minister podkreślił, że "kraj musi znów uwierzyć, że może być lepiej i że polityka jest częścią rozwiązania, a nie źródłem problemu". "To są wielkie wyzwania, które wymagają odważnej wizji i większych rozwiązań niż te, które oferujemy" - podkreślił.

"Teraz jest już jasne, że nie poprowadzi pan (Keir Starmer - red.) Partii Pracy do kolejnych wyborów powszechnych i że posłowie Partii Pracy oraz związki zawodowe chcą, aby debata o tym, co będzie dalej, była wojną idei, a nie osobowości czy drobnych frakcji. Musi to być szeroka debata, a kandydaci powinni być jak najlepsi. Popieram to podejście i mam nadzieję, że je ułatwisz" - napisał.

Na koniec listu Streeting zaznaczył, że pełnienie funkcji ministra zdrowia w brytyjskim rządzie było dla niego "największą radością". Ponadto podkreślił, że pozostaje "szczerze wdzięczny" członkom gabinetu Starmera za "możliwość służby".

