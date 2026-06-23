W skrócie Litewski rząd podał się do dymisji w związku ze zmianami w koalicji rządzącej. Funkcję premiera ma objąć Mindaugas Sinkeviczius.

Prezydent Litwy przedstawi parlamentowi kandydata na nowego premiera w ciągu 15 dni.

Nowa większość parlamentarna składa się z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Związku Demokratów "W imię Litwy", Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin.

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- Pomimo wszystkich trudności mamy powody do dumy, a każdy z was wniósł znaczący wkład w dobrobyt naszego państwa i poprawę życia ludzi - powiedziała premier Ruginiene podczas ostatniego posiedzenia rządu.

Uchwała o dymisji, którą zatwierdzono jednogłośnie, zostanie przekazana prezydentowi Gitanasowi Nausedzie. Następnie szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

- W polityce można nauczyć się wielu rzeczy - jak dobrze wyglądać, jak płynnie mówić - ale odwagi ani człowieczeństwa nie da się nauczyć - powiedziała Ruginiene dziennikarzom, cytowana przez ltr.lt. - Empatia, umiejętność słuchania ludzi i odwaga do działania: to cechy, które pomogły mi nie zbłądzić w trudnych wyborach i obowiązkach - podkreśliła.

Dymisja rządu na Litwie. Powodem przetasowania w koalicji

Ruginiene zasugerowała, że niektórych niepokoiło to, że nie pasuje do "utrwalonego stereotypu na temat tego, jaki powinien być premier, jak powinien mówić, jak powinien się zachowywać, jak powinien wyglądać". Zaznaczyła jednak, że nigdy nie uważała, że przywódcę należy "kształtować według gotowego szablonu".

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 15 dni prezydent przedstawi parlamentowi kandydata na nowego premiera. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko to ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkeviczius.

Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu, uzgodnionych z prezydentem.

Nowa większość parlamentarna powstała po zerwaniu przez socjaldemokratów współpracy z ugrupowaniem Świt Niemna. W skład nowej koalicji weszły Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Demokratów "W imię Litwy", a także sejmowa frakcja Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin, tworzona m.in. przez trzech posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Nowa większość posiada 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie.

Kolejne trzęsienie ziemi w koalicji. To już druga zmiana rządu

Zgodnie z umową koalicyjną, w nowym rządzie zmieni się co najmniej kilkoro ministrów. Demokraci, którzy dołączyli do koalicji, obejmą resorty rolnictwa, energetyki i zdrowia, natomiast socjaldemokraci przejmą kierownictwo w ministerstwie środowiska. Ruginiene ma zostać minister pracy i opieki społecznej.

Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych jesienią 2024 r., socjaldemokraci utworzyli koalicję z populistycznym Świtem Niemna oraz Związkiem Demokratów "W imię Litwy". Jesienią ubiegłego roku dokonano jednak zmian, zastępując demokratów frakcją Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej podjęła 6 czerwca bieżącego roku ponowną decyzję o zmianie składu koalicji rządzącej. Wykluczono z niej wówczas Świt Niemna, a do rozmów koalicyjnych zapraszano ponownie Związek Demokratów "W imię Litwy".

Jak przypomina ltr.lt, to już drugi raz w obecnej kadencji parlamentu litewskiego, kiedy doszło do zmiany składu rządu w trakcie kadencji. Pierwszy raz miało to miejsce w zeszłym roku, gdy były premier Gintautas Paluckas podał się do dymisji w wyniku śledztwa w sprawie jego powiązań biznesowych.

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