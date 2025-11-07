W skrócie Partia Demokraci 66 pod przewodnictwem Roba Jettena wygrała wybory parlamentarne w Holandii, uzyskując minimalną przewagę nad antyislamską PVV Geerta Wildersa.

Zwycięska partia musi teraz utworzyć koalicję, aby rządzić, a negocjacje mogą potrwać wiele miesięcy ze względu na rozdrobnienie sceny politycznej.

Geert Wilders utracił poparcie, ale skrajna prawica nadal pozostaje wpływowa.

D66 wygrała wybory do Tweede Kamer, niższej izby parlamentu Holandii, uzyskując o 29 668 głosów więcej niż PVV - poinformowała w piątek Komisja Wyborcza podczas publicznego posiedzenia w parlamencie.

Jak podała, różnica między pierwszym a drugim ugrupowaniem jest o ponad 1000 głosów większa, niż wcześniej szacowała agencja prasowa ANP. Nie wpłynie to na podział mandatów - zarówno obie partie otrzymają po 26 miejsc w 150-osobowym parlamencie.

Na kolejnych pozycjach znalazły się: liberalna Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), która uzyskała 22 mandaty, lewicowy sojusz GroenLinks-PvdA (20 mandatów) oraz chadecka CDA (18).

- Myślę, że pokazaliśmy reszcie Europy i światu, że można pokonać ruchy populistyczne, jeśli prowadzi się kampanię z pozytywnym przesłaniem dla swojego kraju - mówił w zeszły piątek w wywiadzie dla agencji AFP Jetten.

Zanim 38-latek obejmie stery piątej co do wielkości gospodarki Unii Europejskiej, musi najpierw utworzyć koalicję, a to może potrwać miesiące.

W holenderskim systemie politycznym żadna partia nie otrzymuje wystarczającej liczby miejsc w 150-osobowym parlamencie, aby samodzielnie rządzić, więc kluczowe są kompromis i negocjacje.

Chociaż Wilders stracił 11 mandatów w porównaniu ze swoim wynikiem z 2023 r., skrajna prawica nadal pozostaje silna w Holandii. Tamtejsze Forum na rzecz Demokracji awansowało, zdobywając o cztery mandaty więcej niż w poprzednich wyborach, a partia JA21 - o osiem mandatów więcej.

Łącznie miejsca w parlamencie wywalczyło aż 15 formacji.

Jetten jest zwolennikiem koalicji czterostronnej, zrzeszającej partie z całego spektrum politycznego. Chce współpracować z CDA, VVD i frakcją Zielonych. Dałoby mu to wygodną większość 86 mandatów, ale liderka VVD, Dilan Yesilgoz, wykluczyła alians z Zielonymi.

Negocjacje koalicyjne prowadzić ma wyznaczony do tego przez Jettena szef krajowej firmy kolejowej NS Wouter Koolmees, który o postępach ma poinformować w najbliższy wtorek.

Wilders niechętnie przyznaje się do porażki. Z jednej strony pogratulował Jettenowi zwycięstwa, z drugiej natomiast podzielił się w mediach społecznościowych wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego przebiegu głosowania.

Zaproponował także dołączenie do koalicji rządzącej, ale wszystkie główne partie wykluczyły współpracę z nim jeszcze przed wyborami.

Polityk zainicjował przedterminowe wybory, wycofując swoją partię PVV z rządu po tym, jak narzekał na zbyt powolne postępy we wdrażaniu "najsurowszej polityki imigracyjnej w historii".

