Polityczna zawierucha na Wyspach. Były minister rzuca wyzwanie Starmerowi

W skrócie Były brytyjski minister zdrowia Wes Streeting ogłosił start w wyścigu o stanowisko szefa rządu i lidera Partii Pracy, wzywając premiera Keira Starmera do ustąpienia.

Wes Streeting skrytykował przywództwo Starmera po rezygnacji z funkcji ministra zdrowia, a w partii pojawiło się więcej dymisji oraz głosów domagających się zmiany lidera po złych wynikach wyborów lokalnych.

Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy dopuścił także burmistrza Wielkiego Manchesteru Andy'ego Burnhama do udziału w wyborach uzupełniających, co może umożliwić mu udział w zbliżającym się konkursie na nowego lidera partii.

Wes Streeting, który kilka dni temu zrezygnował ze stanowiska ministra zdrowia Wielkiej Brytanii, ogłosił w sobotę, że zamierza kandydować na następcę Keira Starmera na stanowisku lidera centrolewicowej Partii Pracy, a tym samym premiera kraju.

Osoba, która staje na czele partii rządzącej, mającej większość w brytyjskim parlamencie, automatycznie zostaje premierem. Partia Pracy odnotowała katastrofalne wyniki w wyborach lokalnych - przypomina agencja AFP.

Wielka Brytania: Były minister chce zostać nowym liderem Partii Pracy

Streeting opuścił rząd w czwartek, ostro oceniając przywództwo Starmera w wydanym w związku z dymisją oświadczeniu.

Wcześniej ze swoich funkcji zrezygnowali także: Jess Phillips, podsekretarz stanu ds. obrony kobiet i dziewcząt przed przemocą, podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za mieszkalnictwo i samorządy Miatta Fahnbulleh oraz Alex Davies-Jones, podsekretarz w resorcie sprawiedliwości, a także Zubir Ahmed, wiceminister zdrowia.

Potencjalny następca Starmera mówi o brexicie. "Katastrofalny błąd"

- Potrzebujemy porządnej rywalizacji z najlepszymi kandydatami na tym polu i ja będę kandydował - powiedział Streeting w sobotę.

Podczas długiego przemówienia - jak podaje agencja AFP - polityk stwierdził, że brexit był "katastrofalnym błędem" i że Wielka Brytania musi dążyć do nawiązania "nowych, szczególnych stosunków" z Unią Europejską. Zasygnalizował, że chciałby, aby kraj w przyszłości ponownie przystąpił do wspólnoty.

Streeting od dawna typowany jest na potencjalnego następcę Starmera - zauważa agencja AFP.

Konkurs na lidera Partii Pracy może się odbyć, jeśli 81 jej posłów (20 procent członków partii w parlamencie) formalnie poprze kandydata, który rzuci wyzwanie Starmerowi i złoży wymagane dokumenty. Starmer, jako obecny lider, automatycznie znalazłby się na liście kandydatów, gdyby chciał bronić swojego stanowiska.

Głosować mogą członkowie Partii Pracy i jej współpracownicy, a nie tylko posłowie. Kandydaci do wygranej potrzebują 50 procent głosów.

Wyścig o przywództwo w Partii Pracy. Będzie jeszcze jeden kandydat?

W czwartek, gdy Streeting ogłaszał swoją rezygnację z funkcji ministra zdrowia, burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham zapowiedział, że zamierza ubiegać się o miejsce w parlamencie. Jeśli się to powiedzie, polityk również będzie mógł wystartować w konkursie - spekuluje agencja AFP. Brytyjskim mediom mówił, że jest gotowy "walczyć na najwyższym poziomie".

Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy (NEC) poinformował w piątek, że zezwolił Burnhamowi "na start w procesie wyboru kandydatów" w wyborach uzupełniających w Makerfield w północno-zachodniej Anglii.

Według AFP konkurs na lidera Partii Pracy spodziewany jest najwcześniej w połowie czerwca.

Polityczne przepychanki w Partii Pracy są następstwem fatalnych wyników formacji w wyborach lokalnych i regionalnych, które odbyły się w zeszłym tygodniu. Skłoniły one kilku ministrów i kilkudziesięciu parlamentarzystów tej partii do zażądania ustąpienia Starmera.

