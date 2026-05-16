Polityczna zawierucha na Wyspach. Były minister rzuca wyzwanie Starmerowi
Były brytyjski minister zdrowia Wes Streeting ogłosił, że rzuci wyzwanie premierowi Keirowi Starmerowi w starciu o stanowisko szefa rządu. - Potrzebujemy porządnej rywalizacji z najlepszymi kandydatami i ja będę kandydował - zapowiedział. Stało się to kilka dni po ustąpieniu Streetinga ze sprawowanej funkcji. Polityk Partii Pracy wzywał też Starmera do dymisji.
Wes Streeting, który kilka dni temu zrezygnował ze stanowiska ministra zdrowia Wielkiej Brytanii, ogłosił w sobotę, że zamierza kandydować na następcę Keira Starmera na stanowisku lidera centrolewicowej Partii Pracy, a tym samym premiera kraju.
Osoba, która staje na czele partii rządzącej, mającej większość w brytyjskim parlamencie, automatycznie zostaje premierem. Partia Pracy odnotowała katastrofalne wyniki w wyborach lokalnych - przypomina agencja AFP.
Wielka Brytania: Były minister chce zostać nowym liderem Partii Pracy
Streeting opuścił rząd w czwartek, ostro oceniając przywództwo Starmera w wydanym w związku z dymisją oświadczeniu.
Wcześniej ze swoich funkcji zrezygnowali także: Jess Phillips, podsekretarz stanu ds. obrony kobiet i dziewcząt przed przemocą, podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za mieszkalnictwo i samorządy Miatta Fahnbulleh oraz Alex Davies-Jones, podsekretarz w resorcie sprawiedliwości, a także Zubir Ahmed, wiceminister zdrowia.
Potencjalny następca Starmera mówi o brexicie. "Katastrofalny błąd"
- Potrzebujemy porządnej rywalizacji z najlepszymi kandydatami na tym polu i ja będę kandydował - powiedział Streeting w sobotę.
Podczas długiego przemówienia - jak podaje agencja AFP - polityk stwierdził, że brexit był "katastrofalnym błędem" i że Wielka Brytania musi dążyć do nawiązania "nowych, szczególnych stosunków" z Unią Europejską. Zasygnalizował, że chciałby, aby kraj w przyszłości ponownie przystąpił do wspólnoty.
Streeting od dawna typowany jest na potencjalnego następcę Starmera - zauważa agencja AFP.
Konkurs na lidera Partii Pracy może się odbyć, jeśli 81 jej posłów (20 procent członków partii w parlamencie) formalnie poprze kandydata, który rzuci wyzwanie Starmerowi i złoży wymagane dokumenty. Starmer, jako obecny lider, automatycznie znalazłby się na liście kandydatów, gdyby chciał bronić swojego stanowiska.
Głosować mogą członkowie Partii Pracy i jej współpracownicy, a nie tylko posłowie. Kandydaci do wygranej potrzebują 50 procent głosów.
Wyścig o przywództwo w Partii Pracy. Będzie jeszcze jeden kandydat?
W czwartek, gdy Streeting ogłaszał swoją rezygnację z funkcji ministra zdrowia, burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham zapowiedział, że zamierza ubiegać się o miejsce w parlamencie. Jeśli się to powiedzie, polityk również będzie mógł wystartować w konkursie - spekuluje agencja AFP. Brytyjskim mediom mówił, że jest gotowy "walczyć na najwyższym poziomie".
Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy (NEC) poinformował w piątek, że zezwolił Burnhamowi "na start w procesie wyboru kandydatów" w wyborach uzupełniających w Makerfield w północno-zachodniej Anglii.
Według AFP konkurs na lidera Partii Pracy spodziewany jest najwcześniej w połowie czerwca.
Polityczne przepychanki w Partii Pracy są następstwem fatalnych wyników formacji w wyborach lokalnych i regionalnych, które odbyły się w zeszłym tygodniu. Skłoniły one kilku ministrów i kilkudziesięciu parlamentarzystów tej partii do zażądania ustąpienia Starmera.