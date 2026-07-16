W skrócie Premier Peter Magyar napisał w mediach społecznościowych, że Fidesz kieruje się ku politycznej zagładzie. Opinia ta padła po decyzji Petera Szijjarto o zrzeczeniu się mandatu poselskiego i przejęciu stanowiska w chińskim koncernie BYD.

Peter Szijjarto został zatrudniony jako dyrektor odpowiedzialny za relacje zewnętrzne i rozwój nowych obszarów działalności chińskiej firmy.

Parlamentarna grupa Fideszu pochwaliła Petera Szijjarto za dotychczasową działalność i uznała jego nową rolę za szansę na poprawę renomy Węgier.

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"Peter Szijjarto były minister spraw zagranicznych, od dawna oskarżany o służenie zagranicznym interesom, oficjalnie ogłosił dziś, że odchodzi z polityki, by objąć stanowisko szefa chińskiej firmy, dla której wcześniej uzyskał znaczne dotacje państwowe z Węgier" - napisał w środę o sprawie Peter Magyar.

Lider Tiszy we wpisie na platformie X ocenił, że rezygnacja Szijjarto z mandatu poselskiego to sygnał, że "upadek Fideszu, byłej partii rządzącej, wciąż przyspiesza".

W kolejnym poście dodał, że "kluczowi politycy Fideszu jeden po drugim opuszczają tonący okręt", a ugrupowanie "oficjalnie wkroczyło na drogę politycznej zagłady, podobnie jak wiele innych partii w latach 90.".

Politycy "opuszczają tonący okręt". Magyar o sytuacji w Fideszu

Magyar napisał też, że zatrudnienie byłego szefa węgierskiego MSZ w koncernie motoryzacyjnym BYD oznacza, że "od teraz węgierscy podatnicy nie będą już płacić Szijjarto za tę samą pracę - zrobi to jego pracodawca".

"Z perspektywy czasu może być teraz oczywiste, nawet dla wyborców Fideszu, czyim interesom służył były minister spraw zagranicznych odsuniętego rządu Viktora Orbana w związku z wielobilionowymi inwestycjami w akumulatory i motoryzację" - dodał.

Szijjarto poinformował w środę, że zrzekł się mandatu poselskiego. Polityk dodał, że przyjął "zaszczytną propozycję" objęcia międzynarodowego stanowiska w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD. Chodzi o posadę dyrektora, odpowiedzialnego za relacje zewnętrze oraz rozwój nowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Politycy Fideszu pogratulowali Szijjarto. Odparli zarzuty

Chińska firma realizuje inwestycję na Węgrzech, a konkretnie w Segedynie. "Oczekuje się, że producent pojazdów elektrycznych rozpocznie montaż samochodów w swojej nowej węgierskiej fabryce jeszcze w tym roku. Firma uznała ten zakład za swój główny europejski ośrodek produkcyjny" - pisze Politico.

Parlamentarna grupa Fideszu pogratulowała byłemu szefowi węgierskiego MSZ rozpoczęcia nowego etapu kariery, nazywając go najskuteczniejszym szefem dyplomacji od czasu upadku komunizmu - cytuje portal Portfolio.

Jednocześnie Fidesz sprzeciwił się oskarżeniom wobec Szijjarto o reprezentowanie interesów zagranicznych. Przedstawiciele partii przekonywali, że Węgry zyskają lepszą renomę dzięki jego pracy dla giganta motoryzacyjnego.

Źródło: Politico, Portfolio, Interia





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