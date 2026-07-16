"Polityczna zagłada", "tonący okręt". Magyar o decyzji byłego szefa MSZ Węgier
Upadek Fideszu przyspiesza - zakomunikował premier Węgier Peter Magyar, odnosząc się do decyzji Petera Szijjarto o zrzeczeniu się mandatu posła. Były szef węgierskiej dyplomacji będzie pracował dla chińskiego koncernu motoryzacyjnego. "Z perspektywy czasu może być teraz oczywiste, nawet dla wyborców Fideszu, czyim interesom służył były minister odsuniętego rządu Orbana" - podkreślił Magyar.
W skrócie
- Premier Peter Magyar napisał w mediach społecznościowych, że Fidesz kieruje się ku politycznej zagładzie. Opinia ta padła po decyzji Petera Szijjarto o zrzeczeniu się mandatu poselskiego i przejęciu stanowiska w chińskim koncernie BYD.
- Peter Szijjarto został zatrudniony jako dyrektor odpowiedzialny za relacje zewnętrzne i rozwój nowych obszarów działalności chińskiej firmy.
- Parlamentarna grupa Fideszu pochwaliła Petera Szijjarto za dotychczasową działalność i uznała jego nową rolę za szansę na poprawę renomy Węgier.
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"Peter Szijjarto były minister spraw zagranicznych, od dawna oskarżany o służenie zagranicznym interesom, oficjalnie ogłosił dziś, że odchodzi z polityki, by objąć stanowisko szefa chińskiej firmy, dla której wcześniej uzyskał znaczne dotacje państwowe z Węgier" - napisał w środę o sprawie Peter Magyar.
Lider Tiszy we wpisie na platformie X ocenił, że rezygnacja Szijjarto z mandatu poselskiego to sygnał, że "upadek Fideszu, byłej partii rządzącej, wciąż przyspiesza".
W kolejnym poście dodał, że "kluczowi politycy Fideszu jeden po drugim opuszczają tonący okręt", a ugrupowanie "oficjalnie wkroczyło na drogę politycznej zagłady, podobnie jak wiele innych partii w latach 90.".
Politycy "opuszczają tonący okręt". Magyar o sytuacji w Fideszu
Magyar napisał też, że zatrudnienie byłego szefa węgierskiego MSZ w koncernie motoryzacyjnym BYD oznacza, że "od teraz węgierscy podatnicy nie będą już płacić Szijjarto za tę samą pracę - zrobi to jego pracodawca".
"Z perspektywy czasu może być teraz oczywiste, nawet dla wyborców Fideszu, czyim interesom służył były minister spraw zagranicznych odsuniętego rządu Viktora Orbana w związku z wielobilionowymi inwestycjami w akumulatory i motoryzację" - dodał.
Szijjarto poinformował w środę, że zrzekł się mandatu poselskiego. Polityk dodał, że przyjął "zaszczytną propozycję" objęcia międzynarodowego stanowiska w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD. Chodzi o posadę dyrektora, odpowiedzialnego za relacje zewnętrze oraz rozwój nowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
Politycy Fideszu pogratulowali Szijjarto. Odparli zarzuty
Chińska firma realizuje inwestycję na Węgrzech, a konkretnie w Segedynie. "Oczekuje się, że producent pojazdów elektrycznych rozpocznie montaż samochodów w swojej nowej węgierskiej fabryce jeszcze w tym roku. Firma uznała ten zakład za swój główny europejski ośrodek produkcyjny" - pisze Politico.
Parlamentarna grupa Fideszu pogratulowała byłemu szefowi węgierskiego MSZ rozpoczęcia nowego etapu kariery, nazywając go najskuteczniejszym szefem dyplomacji od czasu upadku komunizmu - cytuje portal Portfolio.
Jednocześnie Fidesz sprzeciwił się oskarżeniom wobec Szijjarto o reprezentowanie interesów zagranicznych. Przedstawiciele partii przekonywali, że Węgry zyskają lepszą renomę dzięki jego pracy dla giganta motoryzacyjnego.
Źródło: Politico, Portfolio, Interia