W skrócie Francja i Niemcy starają się nawiązać współpracę ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca, po tym jak wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami - donosi Politico.

Francuski urzędnik potwierdził zainteresowanie negocjacjami ze Szwecją, wskazując na możliwość współpracy w zakresie silników lotniczych.

Szwedzkie myśliwce, takie jak Gripen, rozwijane są krajowo, lecz bazują na zagranicznej technologii silników, co mogłoby stanowić przestrzeń do ewentualnych rozmów.

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Zamiar negocjowania ze Szwecją potwierdził dziennikarzom przedstawiciel Pałacu Elizejskiego. - Szukamy samolotów dość podobnych, a przy tym raczej małych - powiedział francuski urzędnik. W poniedziałek z wizytą do nordyckiego kraju uda się prezydent Francji Emmanuel Macron, choć nie wiadomo, czy poruszy ten temat.

- Czy wobec tego istnieją jakieś możliwości współpracy? Oczywiście, jest ich wiele: mamy zdolności produkcyjne silników lotniczych, których Szwecja nie ma - to coś, przy czym moglibyśmy współpracować - dodał rozmówca Politico.

Francja szuka porozumienia ze Szwecją. Niemcy także

To dotychczas najkonkretniejsza deklaracja z Paryża dotycząca potencjalnego projektu budowy nowych myśliwców.

Wcześniej Francja współpracowała w tym zakresie z Niemcami i Hiszpanią, chcąc stworzyć nowoczesny system bojowy Future Combat Air System. W czerwcu inicjatywa została jednak oficjalnie zakończona z powodu nieporozumień między producentami.

Jak informowało Politico, Niemcy także skontaktowały się ze Szwecją. "Rywalizacja między Paryżem a Berlinem o przyciągnięcie Sztokholmu jest jednym z najbardziej obserwowanych wydarzeń w sektorze lotniczym" - oceniają dziennikarze portalu.

Szwedzkie myśliwce atrakcyjne dla innych krajów Europy

Szwecja w dużej części samodzielnie rozwija system lotnictwa bojowego. Przykład z silnikami produkowanymi w innych krajach jest jednak słusznie wskazanym ograniczeniem tamtejszych firm zbrojeniowych.

Przykładowo szwedzki koncern Saab rozwija czwartą generację lekkich myśliwców wielozadaniowych Gripen, ale ich silnik bazuje na technologii amerykańskiego przedsiębiorstwa GE Aerospace.

Rozmówca Politico z otoczenia prezydenta Francji twierdzi, że współpraca z Paryżem może być korzystna dla Sztokholmu. Ewentualnej decyzji - jak dodaje urzędnik - należy spodziewać się najpóźniej we wrześniu 2027 roku.

Źródło: Politico



