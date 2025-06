"Stern" informuje, że sygnatariusze dokumentu wzywają do "podjęcia niezwykle trudnej próby wznowienia dialogu z Rosją po zawieszeniu broni", a także już teraz do "zintensyfikowania wysiłków dyplomatycznych przez wszystkie państwa europejskie". Nie wspominają przy tym, że przywódca Rosji Władimir Putin dotychczas nie wykazywał żadnego poważnego zainteresowania trwałym wstrzymaniem wojny.

Zgodnie ze słowami Pistoriusa Bundeswehra musi być "gotowa do wojny" do 2029 r. Niemiecki parlament uchwalił w marcu ustawę autorstwa CDU/CSU i SPD reformującą zapisany w Ustawie Zasadniczej (niemieckiej konstytucji) "hamulec zadłużenia", zakazujący zwiększania deficytu budżetowego powyżej 0,35 proc. PKB.

Polityk SPD jednoznacznie ocenił, że Rosja nie dąży do pokoju. - To Putin realizuje konfrontacyjną strategię. Nie my - zaznaczył. Przywołał przy tym postać Willy'ego Brandta, socjaldemokratycznego kanclerza z lat 1969-74, którego rząd "wydawał na obronność, w relacji do PKB, znacznie więcej niż przeznacza się obecnie".