W skrócie Politycy skrajnie prawicowej partii AfD z Niemiec otrzymali zaproszenie od Kremla na Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu zwane "rosyjskim Davos".

Co najmniej dwóch niemieckich posłów, Markus Frohnmaier i Steffen Kotré, planuje udział w tym wydarzeniu mimo wcześniejszych kontrowersji wokół wizyt w Rosji.

Zapowiedziana obecność polityków AfD na forum może sugerować zmianę podejścia partii do rosyjskich wyjazdów w kontekście nadchodzących lokalnych wyborów.

"Jesteśmy przekonani, że pragmatyczna współpraca pomoże wzmocnić nasze więzi biznesowe, polityczne i kulturalne w imię dobra sprawiedliwego świata i bezpiecznej przyszłości" - napisano w zaproszeniu, które trafiło na ręce jednego z polityków skrajnie prawicowej AfD.

Jak zauważają dziennikarze Politico, którzy dotarli do dokumentu, został on podpisany przez doradcęWładimira Putina, Antona Kobiakowa. Niemieckich posłów do udziału ma zachęcić, wspomniany w zaproszeniu, planowany udział prezydenta Rosji.

Według źródeł portalu z zaproszenia zamierzają skorzystać co najmniej dwaj członkowie Bundestagu - Markus Frohnmaier i Steffen Kotré.

Kotré już wcześniej wzbudzał kontrowersje swoimi bliskimi relacjami z Moskwą. W listopadzie 2025 roku wziął udział w konferencji BRICS w Soczi, mimo nacisków na odwołanie wyjazdu ze strony zarządu AfD.

- Politycznie rzecz biorąc, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby tego nie zrobić - stwierdził Stefan Keuter, poseł AfD upoważniony do zatwierdzania wniosków o wyjazdy partyjne, pytany, czy wyda zgodę na wizytę.

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu, nazywane czasem "rosyjskim Davos", to coroczne wydarzenie, które przed rosyjską aneksją Krymu w 2014 roku przyciągało polityków z całej Europy. W 2013 r. wzięła w nim udział m.in. Angela Merkel.

Związki polityków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec z Kremlem od dawna budzą kontrowersje.

Na początku roku, przed wyborami lokalnymi w dwóch zachodnich landach, współprzewodnicząca AfD, Alice Weidel, starała się ograniczyć liczbę wyjazdów członków partii do Rosji.

Zapowiadana obecność dwóch polityków AfD na forum w Petersburgu może świadczyć o odwróceniu tego trendu. Kolejne lokalne wybory w Niemczech planowane są na wrzesień i odbędą się na wschodzie kraju - tam niechęć do Rosji nie jest już tak duża, a przewaga AfD pozostaje wysoka.

Źródło: Politico

