Izraelscy politycy coraz częściej w swoich wypowiedziach uderzają w inną niż Iran regionalną potęgę - będącą członkiem NATO Turcję. Premier Izraela Binjamin Netanjahu w niedawnym wystąpieniu wspomniał o powstającej "osi sunnickiej". Były szef rządu Naftali Benett z kolei ostrzega przed "przymykaniem oczu" - wymienia "Daily Sabah".

Izrael - Turcja. Seria politycznych ataków, padają porównania z Iranem
Izrael - Turcja. Seria politycznych ataków, padają porównania z Iranem

Turecki dziennik "Daily Sabah" przywołał słowa byłego premiera Izraela Naftalego Benetta, który w zeszłym tygodniu publicznie nazwał Turcję zagrożeniem dla Izraela, oskarżając Ankarę o sprzymierzanie się z wrogim blokiem regionalnym.

Turcja "zagrożeniem" dla Izraela? Były premier: Nie możemy przymykać oczu

Benet ostrzegł, że Izrael nie może "przymykać oczu" na Turcję, dodając, że Tel Awiw musi jednocześnie przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Teheranu i Ankary.

"Choć Iran od dawna jest głównym przeciwnikiem Izraela, Turcja stała się częstym celem krytyki, ponieważ ostro potępia działania Izraela wobec Palestyńczyków i wojnę w Strefie Gazy, jednocześnie wzmacniając więzi z regionalnymi potęgami, takimi jak Arabia Saudyjska i Egipt" - zauważył "Daily Sabah".

    Premier Izraela Benjamin Netanjahu wzmocnił tę narrację w niedzielę, ogłaszając plany zbudowania nowego "sześciokąta" sojuszy, mającego na celu przeciwdziałanie temu, co nazwał "powstającą osią sunnicką" - dodał dziennik.

    Izraelscy politycy porównują Turcję do Iranu. Dyplomata: Śmieszne

    Cytowany przez "Daily Sabah" izraelski dyplomata Alon Pinkas zauważył, że przywódcy jego kraju często opierają się na poczuciu zagrożenia zewnętrznego, aby mobilizować poparcie.

    Dodał jednak - komentując ostatnie wypowiedzi dotyczące Turcji - że kraj ten, w odróżnieniu od Iranu, nigdy nie negował prawa Izraela do istnienia ani nie groził jego zniszczeniem, nazywając porównywanie tych dwóch państw przez izraelskich polityków "śmiesznym".

    "Daily Sabah" zauważył dodatkowo, że Izrael i Turcję łączą - mimo ostatnich sporów - dziesięciolecia pragmatycznych stosunków, a Turcja jest też członkiem NATO.

