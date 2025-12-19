W skrócie Konflikt między premierem Tuskiem a prezydentem Nawrockim wpływa negatywnie na pozycję Polski w dyplomacji międzynarodowej - pisze Politico.

Brak porozumienia w sprawie reprezentacji Polski na szczycie G20 budzi wątpliwości zagranicznych mediów.

Dziennikarze Politico twierdzą, że spór prezydent-premier osłabia zaufanie innych krajów do Polski i ogranicza naszą rolę w rozmowach na arenie międzynarodowej.

Stany Zjednoczone zaprosiły Polskę do udziału w szczycie G20 zaplanowanym w przyszłym roku w Miami. Sekretarz stanu USA wskazał, że nasz kraj zasługuje na uwzględnienie wśród największych gospodarek świata.

Wkrótce później w Warszawie pojawiły się jednak wątpliwości co do tego, kto powinien pojechać do USA jako oficjalny reprezentant - przedstawiciel Kancelarii Premiera czy Kancelarii Prezydenta?

Politico: Konflikt Tuska i Nawrockiego podważa pozycję dyplomatyczną Polski

Politico wskazuje, że choć Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, a do tego posiada trzecią pod względem wielkości armię w całym NATO, "jej siła dyplomatyczna jest podważana przez konflikt pomiędzy proeuropejskim obozem Tuska a konserwatystami Nawrockiego".

Medium sygnalizuje przede wszystkim problem z porozumieniem dotyczącym delegacji na przyszłoroczny szczyt G20. W artykule przytoczono słowa polskiego premiera, który stwierdził, że nie pozwoli na łamanie konstytucji przez przedstawicieli prezydenta, którzy już rozpoczęli przygotowania do udziału w wydarzeniu.

"Problem Tuska polega na tym, że prezydent USA Donald Trump postrzega Nawrockiego jako ideologicznego sojusznika, a to on będzie gospodarzem szczytu G20 w swoim ośrodku golfowym w Miami" - czytamy.

Spór prezydenta i premiera nie służy Polsce. Zagraniczne media wskazują jasno

Politico przypomina, że rząd Tuska wystąpił do Kancelarii Prezydenta z propozycją wspólnych przygotowań koordynowanych zarówno przez zespół premiera jak i Pałac Prezydencki.

Ta została jednak odrzucona, a jak informuje medium - "zespół Nawrockiego udał się prosto do Waszyngtonu", by zgłosić swój sprzeciw. Przyniosło to zadowalający dla ekipy prezydenta efekt - Waszyngton zadeklarował, że będzie współpracować wyłącznie z jego ministrem Marcinem Przydaczem.

Autor artykułu wskazuje, że spór pomiędzy Nawrockim a Tuskiem widoczny jest również w kwestii podejścia do Ukrainy. Zauważa, że Warszawa "wścieka się" na pomijanie jej w rozmowach pokojowych, dodaje jednak, że konflikt na linii prezydent-premier nie zachęca międzynarodowych przywódców do angażowania Polski w takie dyskusje.

"Walka o władzę w Warszawie rozlewa się na arenie międzynarodowej, podważając dyplomatyczną siłę Polski" - skwitowano w publikacji.

