Jak wyliczył Andrij Czerniak, w sumie 6,4 tys. wagnerowców znalazło się do tej pory na Białorusi . Płatni najemnicy trafili tam po nieudanej, jednodniowej próbie przewrotu w Rosji , którą przeprowadził szef Grupy Wagnera - Jewgienij Prigożyn .

Czerniak podał, że część najemników z Grupy Wagnera planuje powrót na terytorium Rosji albo już zdążyła opuścić Białoruś. Jego zdaniem Kreml wykorzystuje tych płatnych bojowników do gry informacyjno-psychologicznej prowadzonej u granic NATO.

Andrij Czerniak: Grupa Wagnera może prowokować kraje NATO

- Do ich zadań może należeć tylko udział w prowokacjach przeciwko krajom sojuszniczym dla Ukrainy - stwierdził Czerniak.

O jakich prowokacjach mowa? W opinii agenta byłyby to takie zachowania, na przykład w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, na które odpowiedzią mogłyby być "impulsywne, nieprzemyślane działania". Nie spodziewa się on jednak, by którykolwiek z natowskich krajów tak postąpił.