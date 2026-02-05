W skrócie Policja zatrzymała lidera saksońskiej AfD Jörga Dornaua na terenie Landtagu Saksonii pod zarzutem nielegalnego wywozu ładowarki teleskopowej na Białoruś.

Prokuratura w Lipsku poinformowała, że Dornau miał podać Kazachstan jako kraj docelowy, aby ominąć zakaz eksportu na Białoruś.

W 2024 roku Dornau został ukarany grzywną za niezłożenie prawidłowego zeznania podatkowego związanego z dochodami z białoruskiej farmy, a wewnątrz AfD jego działania oceniono jako szkodliwe dla ugrupowania.

Z relacji niemieckiego "Bilda" wynika, że do zatrzymania lidera lokalnej AfD Jörga Dornaua doszło na terenie saksońskiego Landtagu, czyli regionalnego parlamentu. Po aresztowaniu polityk został zaprowadzony przez śledczych do osobnego pomieszczenia, gdzie odbyło się jego przesłuchanie.

"Bild" dodaje, że przeszukano również dom parlamentarzysty, wykorzystywany przez niego lokal użytkowy oraz posiadane samochody.

Niemcy. Jörg Dornau zatrzymany, to polityk AfD

Wcześniej parlamentarna komisja do spraw immunitetu zarekomendowała uchylenie immunitetu Jörga Dornaua. Ostatecznie Landtag zagłosował "za". Przeciwko byli politycy AfD.

Do sprawy odniosła się prokuratura w Lipsku, która oświadczyła, że śledztwo dotyczy naruszeń ustawy o obrocie towarowym za granicą.

Jörg Dornau jest oskarżony o to, że w sierpniu 2022 roku podał Kazachstan jako kraj przeznaczenia dla ładowarki teleskopowej. Polityk w ten sposób chciał ominąć zakaz wywozu pojazdu na Białoruś.

"W rezultacie pojazd został faktycznie wywieziony na Białoruś. Transakcje omijające przepisy, takie jak tzw. eksport omijający, są zabronione i karalne zgodnie z ustawą o obrocie towarowym z zagranicą w połączeniu z przepisami prawa europejskiego" - przekazała w komunikacie prokuratura.

Lider saksońskiej AfD zatrzymany. Tak się broni, "podłoże polityczne"

Dornau odniósł się do przesłuchania i przeszukania. - To działania o podłożu politycznym - przekazał. Stwierdził ponadto, że cała akcja ma na celu "zaszkodzenie posłom" AfD.

Rzecznik klubu parlamentarnego AfD Felix Menzel dodał, że zatrzymanie tuż przed rozpoczęciem sesji parlamentu pozwala domniemywać, że "wydarzenie jest motywowane medialnie".

"Bild" dodaje, że Jörg Dornau jest znany ze swojej działalności gospodarczej na Białorusi. Prowadzi tam bowiem duże przedsiębiorstwo rolne o nazwie "OOO Zybulka-Bel", które zajmuje się m.in. hodowlą cebuli.

Białoruś. Bliskie kontakty polityka AfD z reżimem Alaksandra Łukaszenki

Powiązania Jörga Dornaua z rządem Alaksandra Łukaszenki w przeszłości wzbudzały kontrowersje w Niemczech. Wobec polityka pojawiły się zarzuty o wykorzystywanie białoruskich więźniów politycznych do pracy na gospodarstwie. Wiadomość podał opozycyjny portal informacyjny reform.news.

Dodatkowo w 2024 roku saksoński parlament nałożył na Dornaua grzywnę w wysokości 20 862 euro. Powodem okazało się niezłożenie zeznania podatkowego dotyczącego dochodów z białoruskiej farmy.

Dornau nie odniósł się wówczas do oskarżeń, a wewnątrz partii jego zachowanie uznano za "szkodliwe dla ugrupowania". Centrala AfD publicznie zdystansowała się wtedy od polityka.

