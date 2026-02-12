W skrócie Belgijska policja przeszukała siedzibę Komisji Europejskiej w Brukseli w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości wartej 900 mln euro.

Śledztwo dotyczy sprzedaży 23 budynków przez KE do belgijskiego państwowego funduszu majątkowego podczas poprzedniej kadencji komisji.

Dochodzenie prowadzi Prokuratura Europejska, a Komisja Europejska deklaruje pełną współpracę z władzami.

Jako pierwszy o porannych przeszukaniach w biurach Komisji Europejskiej poinformował "Financial Times". Doniesienia te potwierdziła AFP - źródło bliskie śledztwu przekazało, że interwencja miała miejsce w czwartek rano.

Przedstawiciel KE poinformował, że komisja "jest świadoma trwającego śledztwa" w sprawie sprzedaży 23 budynków należących do organu. Jest jednocześnie "przekonana, że proces ten został przeprowadzony zgodnie z przepisami".

Bruksela. Policja w biurach Komisji Europejskiej

Umowa, której wartość szacowano w 2024 roku na 900 milionów euro, została podpisana w momencie, gdy Komisja Europejska postanowiła zmniejszyć powierzchnię biurową o jedną czwartą ze względu na dużą liczbę pracowników zdalnych od czasu pandemii COVID-19.

Nieruchomości, o których mowa, zostały nabyte przez belgijski państwowy fundusz majątkowy, który następnie planował je wyremontować i ponownie wprowadzić na rynek jako budynki komercyjne i mieszkaniowe.

Ma to związek z dalekosiężnymi planami Brukseli dotyczącymi przekształcenia Dzielnicy Europejskiej, tak aby poza działalnością organów Unii Europejskiej była ona bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Do transakcji z SFPIM doszło jeszcze w czasie poprzedniej kadencji komisji, gdy komisarzem ds. budżetu był Johannes Hahn. Wkrótce po zakończeniu prac budżetowych w KE został mianowany specjalnym wysłannikiem Unii Europejskiej na Cyprze.

Dochodzenie w sprawie przejęła Prokuratura Europejska (EPPO). Jej rzeczniczka Tine Hollevoet potwierdziła, że śledczy "prowadzą w tej kwestii działania dowodowe".

"Na tym etapie nie możemy ujawnić żadnych innych informacji, aby nie narażać toczących się postępowań i ich wyników" - mówiła.

Komisja Europejska zapewniła, że "dąży do przejrzystości i rozliczalności oraz będzie w pełni współpracować z EPPO i właściwymi organami belgijskimi w tej sprawie".

Źródło: AFP, Financial Times

